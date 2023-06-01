"Страна" провела опрос среди жителей Киева и узнала, ходят ли они в укрытия во время воздушных тревог.

Киевлянка Екатерина сообщила "Стране", что вообще не спускается в укрытие во время обстрелов столицы.

"Я в укрытии прожила 42 дня в начале войны. Мне уже сил не хватает гулять туда-сюда. Мы не успеваем, живем на 20-м этаже. Начинаются взрывы, пока готовимся к выходу, уже все заканчивается. Конечно, страшно, но не очень приятно сидеть в холодном паркинге с детьми ночью, днём школа начинается. Одну ночь, две, но каждую ночь мы не выдерживаем так гулять туда-сюда", — сказала Екатерина.

Жительница столицы Наталья рассказала, что спускается в укрытие, но не при каждой воздушной тревоге.

"Этой ночью я спускалась в укрытие, но очень быстро начались взрывы. Когда спустились, уже всё закончилось. К сожалению, не каждую воздушную тревогу спускаюсь, ребёнок в ванной спит, когда тревога начинается, мы в коридоре сидим. Я не знаю, где у нас здесь укрытые, мы идем в паркинг", — говорит женщина.

Пенсионерка Тамара рассказала "Стране", что начала спускаться в укрытие только на этой неделе.

"Начала спускаться на этой неделе, когда баллистические ракеты стали запускать. В прошлом году в октябре спускались, а потом они немножко успокоилось и перестали. У нас с укрытием всё нормально, есть подвал", — отметила пенсионерка.

Житель густонаселенного района Киева Виталий Петрович сказал, что ни разу не спускался в укрытие.

"А как я буду спускаться? Мне тяжело. Живу на шестом этаже. Не страшно? А что мне, я уже 70 лет прожил. Хватит", — сказал Виталий Петрович.

Бариста Елена в комментарии "Стране" сообщила, что спускается в укрытия только во время ночных атак по Киеву.

"Днём нет, а ночью - да, спускаемся. Живу на четвёртом этаже. У нас нормальное укрытие. В общежитии внизу, очень хорошее, оно такое старое, защищённое крепкой дверью. Многие соседи спускаются, потому что много маленьких детей. К нам в укрытие даже из соседних домов приходят", — рассказала Елена.

Ранее "Страна" сообщала, что мужчина, чья жена погибла при ракетной атаке на Киев, рассказал, что убежище, куда они бежали, оказалось закрыто.

После проведённого разбирательства по этому случаю власти Киева рассказали, что делать, если бомбоубежище закрыто во время воздушной тревоги.