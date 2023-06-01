Мужчина, чья жена погибла при ракетной атаке на Киев, рассказал, что убежище, куда они бежали, было закрыто
После ночной воздушной атаки на Киев муж одной из погибших рассказал, что убежище, куда они бежали, было закрыто.
Видео с ним публикует "Суспильне".
"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытия просто не открыли и все. Люди стучали и в тот момент прилетело", - рассказал мужчина. По его словам, там было много женщин и детей.
Он побежал на другую сторону позвать, чтобы открыли убежище и в этот момент, его жена погибла. С ней был ребенок, но с ним все хорошо.
Напомним, что по предварительным данным, в Днепровском районе Киева трое погибших после сегодняшней атаки РФ, всего по Киеву известно, что более десятка человек получили ранения.
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