После ночной воздушной атаки на Киев муж одной из погибших рассказал, что убежище, куда они бежали, было закрыто.

Видео с ним публикует "Суспильне".

"Была тревога, люди бежали в укрытие. Укрытия просто не открыли и все. Люди стучали и в тот момент прилетело", - рассказал мужчина. По его словам, там было много женщин и детей.

Он побежал на другую сторону позвать, чтобы открыли убежище и в этот момент, его жена погибла. С ней был ребенок, но с ним все хорошо.

Напомним, что по предварительным данным, в Днепровском районе Киева трое погибших после сегодняшней атаки РФ, всего по Киеву известно, что более десятка человек получили ранения.

Война в Украине идет уже 463-й день. Мы следим за новостями 1 июня в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 462-го дня войны. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", об этом рассказал экс-командир полка "Азов". В Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.