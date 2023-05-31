Анализируем итоги 462-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

За сутки противник произвел 22 наземных атаки, сообщает Генштаб в своей утренней сводке.

В Харьковской области - западнее Масютовки, которую недавно захватили РФ и теперь пытаются расширить плацдарм в сторону Купянска в Луганской - в районе Новоселовского и южнее Кузьмино. Под Донецком противник атаковал в районе Марьинки, Победы (стремясь окружить Марьинка с юга) и Новомихайловки.

Под Бахмутом, кроме обстрелов, движений со стороны противника не было. При этом вчера ВСУ сообщали о том, что ряд российских позиций захватила 3-я штурмовая бригада. Где именно это произошло и когда - не уточнялось. Российские паблики боев в окрестностях Бахмута не подтверждали.

В городе и вокруг него идет перегруппировка, заявляют в Украине. Под Бахмут перебрасывают "элитных" российских десантников, которыми заменяют уходящих "вагнеровцев", рассказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

По его словам, это подразделение несло потери под Киевом и в Херсоне, теперь оно восстановлено, доукомплектовано и направлено под Бахмут.

По словам Жорина, ЧВК "Вагнер" действительно выходит из населенного пункта, пытаясь как можно скорее передать свои позиции военным. По его словам, в городе сейчас нет нормальных позиций для удержания его россиянами. Кроме того, по его словам, украинские войска намерены взять Бахмут в кольцо, обойдя его по флангам (о том же заявляло ранее и командование).

Выход из Бахмута с 1 по 5 июня анонсировал и Пригожин. При этом российское командование не подтверждало, что "Вагнер" будет заменять в Бахмуте регулярная армия.

Российское минобороны заявляет, что в Донецкой области наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки. Утверждается, что россияне продвинулись в Марьинке и под Красногоровкой (севернее Авдеевки). Телеграм-каналы РФ уточняют, что удар наносился со стороны Каменки. Украина этого не подтверждает.

Корабль, ГУР и обстрелы

Минобороны РФ сегодня заявило, что 29 мая в Одессе "уничтожен последний боевой корабль военно-морских сил Украины "Юрий Олефиренко"". Это средний десантный корабль, ранее называвшийся "Кировоград".

Напомним, в этот день, 29 мая, Украина сообщала о возгорании в Одесском порту - после падения обломков сбитого "шахида". Россияне утверждают, что удар по "Юрию Олефиренко" наносился авиационной ракетой.

Украина этого не подтверждала и не комментировала.

Также пока не было комментариев по поводу заявлений Путина об ударе по штаб-квартире ГУР в Киеве.

При этом есть определенные факты, говорящие о том, что удар в этот район наносился. Ранее об этом рассказывали очевидцы, которые ехали по набережной мимо Рыбальского острова, где расположен офис разведки. А сегодня мэр Виталий Кличко сообщил, что на соседний Гаванский мост упали обломки ракеты, поэтому он был закрыт более чем на сутки. Также телеграмм-каналы публикуют видео падения ракеты в воду около Гаванского моста.

Но все ли в порядке со зданиями военной разведки - официальных комментариев на этот счет пока нет. Фото же военных объектов в Украине публиковать запрещено всем, кроме официальных лиц и госструктур. В российских телеграмм-каналах публикуются видео здания ГУР, на котором видно почернение, но когда оно было сделано - непонятно.

К слову, сегодня СБУ сегодня достаточно прозрачно намекнула, что попытки обнародовать любые, кроме официальных, последствия обстрелов и фото-видео боевой работы украинских военных, будут наказываться. Подозрение вручили четырем киевлянам, которые публиковали видео работы ПВО во время обстрела Киева 16 мая.

Тогда, по данным американских СМИ, был поврежден зенитно-ракетный комплекс "Пэтриот".

Причем во второй раз пришли даже к Инне Вороновой (Чернецкой), которая уже была по этому поводу в СБУ и даже записывала из офиса службы извинения. Но, видимо, это на многих украинцев не подействовало, и сегодня Вороновой и трем другим блогерам вручили подозрения. Им грозит по 8 лет.

Ночью была атака дронов на Афипский НПЗ в Краснодарском крае России. Также сообщали о падении беспилотника на территории еще одного нефтеперегонного завода в этом регионе - Ильского (туда уже ранее были прилеты).

Также сегодня российские телеграм-каналы сообщили, что в Курской области РФ (граничит с Украиной) сбили британский беспилотник Malloy Aeronautics T150. Дрон был оборудован миной.

О поставках таких беспилотников Великобритания официально сообщала еще в мае 2022 года. Дрон, как сообщалось тогда, разрабатывался для снабжения, а не нанесения ударов - он может доставлять солдатам до 70 кг полезной нагрузки на расстояние до 70 километров.

Но российские телеграм-каналы утверждают, что дрон мог быть "переоборудован" для военных задач.

Если эта информация подтвердится официально, то это будет еще один случай применения западного оружия по территории РФ. Как уже было во время рейда "Русского добровольческого корпуса" в Белгородскую область.

По поводу британских поставок сегодня жестко высказался зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как "законная цель", поскольку страна "де-факто ведет против России необъявленную войну".

"Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь техникой и специалистами, то есть де-факто ведет необъявленную войну против России. В этом случае любой из его государственных служащих (военных или гражданских, способствующих ведению войны) может рассматриваться как законная военная цель", - написал Медведев в Twitter.

Что практически последует за угрозами Медведева, и последует ли - не совсем понятно. Но очевидно, что в Москве именно англичан считают виновными в повышении градуса противостояния. При этом, что характерно, в адрес США таких заявлений не звучало, хотя американскую технику россияне захватили в Белгородской области.

Контрнаступление

Сегодня в Белом доме заявили, что "Украина перейдет в наступление летом". Заявление - предельно очевидное, учитывая, что сегодня - последней день весны.

Стоит напомнить что ранее в США и в Украине говорили о "весеннем наступлении", которое теперь превращается в "летнее".

При этом в Украине уже звучат призывы не спешить наступать и летом и отложить активные действия до осени, когда ожидается поставка западных самолетов и прочего вооружения.

Например, как считает бывший замсекретаря СНБО, генерал-майор Сергей Кривонос, наступление ВСУ без авиации не будет успешным и приведет к большим потерям, поэтому лучше продолжить паузу и дождаться самолетов.

"Наступательная операция – это наземно-воздушная операция. То, что мы усилили свои наземные возможности – это одно, но еще нужно усилить свои воздушные возможности… Наступать без поддержки авиации – это будет кошмар, огромные потери и не принесет никакой пользы. Лучше затянуть эту ситуацию, еще лучше подготовиться и дождаться авиации", – сказал он.

Также генерал считает, что потенциал российской армии нельзя недооценивать. "У России достаточно ресурсов. У нас еще проблемы с боеприпасами и оружием. И у россиян есть возможности для наступления – у них есть для этого все силы и средства", – сказал Кривонос.

О том, что основная слабость украинского контрнаступления - дефицит истребителей, пишет и немецкий журнал Welt.

РФ превосходит Украину по количеству самолетов в 5-6 раз. Также российские радары видят дальше, а ракеты имеют большую дальность. Из-за этого Украине придется деоккупировать территории с помощью артиллерии и тяжелого вооружения.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что война в Украине сможет закончиться до конца года, если вовремя придет достаточное количество необходимого оружия, в частности, дальнобойных ракет и истребителей.

При этом глава генштаба США Марк Милли уже заявлял, что поставка нескольких десятков натовских самолетов не решит вопрос паритета в воздухе.

Видимо, в том числе поэтому президент Польши Анджей Дуда предостерег от заявлений о проигрыше России в войне против Украины.

"Сегодня говорят, что Владимир Путин проиграл войну, а его поражение заключается в том, что Финляндия вступила в НАТО, хотя в течение многих лет финский народ колебался, стоит ли ему отказываться от нейтралитета. Дамы и господа, Владимир Путин не проиграл ни одной войны", – заявил президент Польши в разговоре с Алмаром Латуром, издателем The Wall Street Journal.

Он выразил надежду, что Путин в будущем проиграет войну, а российская армия будет вытеснена за пределы границ Украины. Однако, отметил Дуда, "сейчас мы имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, сотни людей гибнут на фронте ежедневно, при этом россиян более 100 миллионов (на деле 146 миллионов - Ред.), а украинцев менее 40 миллионов".

В тоже время, побывавший недавно в Киеве американский сенатор Линдси Грэм намекает на скорое контрнаступление Украины. "В ближайшие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию силы со стороны украинцев", - заявил Грэм Politico.

Первоначальным приоритетом, по его словам, должно быть "возвращение некоторых стратегических мест". Он сказал, что уже идут "операции по формированию" — то есть удары, которые растягивают российскую оборону и путают планы противника, "а это означает, что само контрнаступление, вероятно, начнется относительно скоро".

При этом на вопрос, думает ли он, что Украина сможет вытеснить Россию до конца года, Грэм не стал отвечать утвердительно.

Напомним, ранее Владимир Зеленский утвердил сроки наступательных действий на фронте, о сути которых не сообщил. Что это означает и когда может начаться контрнаступление, "Страна" анализировала вчера.

Будет ли в РФ мобилизация и военное положение

Тем временем в Москве продолжают обсуждать последствия вчерашней дрон-атаки на Москву и какие должны быть теперь действия РФ.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести в России военное положение, что позволило бы "использовать все боевые ресурсы".

В Кремле дали понять, что такой вопрос не стоит, и мягко намекнули, что это не дело Кадырова. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что обсуждений по введению военного положения не ведется. "Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти", - добавил он.

А куратор ЧВК "Вагнер" Пригожин, который вчера раскритиковал минобороны за дрон-атаку по Москве, предложил провести всеобщую мобилизацию в РФ. По его словам, это позволит "дойти до Киева".

"До Киева можно дойти, если сделать всё так, как надо. Если мобилизовать всё общество, включить на полный рычаг производство. Объявить уже сейчас всеобщую мобилизацию", - сказал Пригожин. На замечание, что для всеобщей мобилизации в РФ не готова инфраструктура, Пригожин заявил, что для мобилизации инфраструктура не нужна.

В тоже время в Кремле неоднократно заявляли, что вопрос всеобщей мобилизации не стоит на повестке дня.

С другой стороны, как мы уже рассказывали, российские власти приняли законы, которые значительно снизили возможность уклонения от призыва. А сегодня в Госдуму РФ внесли законопроект, предлагающий в период мобилизации и в военное время разрешить служить по контракту гражданам с судимостью (кроме тяжких статей).

Отметим, что ранее заключенных россиян активно набирали в ЧВК "Вагнер". Но если законопроект будут принят, осужденных, а также ранее судимых смогут брать и в регулярную армию.

То есть Россия явно готовит условия для проведения мобилизации, если она понадобится. И такую вероятность в Москве явно не исключают. При этом не факт, что она произойдет - особенно, если РФ сможет удержать оборону в Украине в ходе контрудара ВСУ и война перейдет в вялотекущую стадию (либо будет заключено перемирие), что, по распространенному мнению, и является на данном этапе основной целью Кремля.