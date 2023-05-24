В Киеве выбросили на улицу вещи людей, которые они оставили в одном из укрытий в Святошинском районе столицы. Власти города провели проверку на объекте и рассказали, что делать при закрытых убежищах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

На балансодержателя укрытия поступало немало и других жалоб от жителей. В частности, оно было закрыто во время воздушных тревог. В военной администрации провели проверку на объекте.

Также там рассказали, что делать, если во время тревоги убежище оказалось закрытым.

"Если во время тревоги укрытие закрыто, вы можете позвонить по телефону по 101 или 1551, тогда спасатели будут приезжать и открывать укрытие собственноручно", - сообщил первый заместитель начальника КГВА Владимир Кидонь.

Напомним, что на прошлой неделе киевляне массово жаловались на нерабочие укрытия во время ракетных атак. В городской военной администрации заявили, что "такие случаи были зафиксированы во всех районах столицы".