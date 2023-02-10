Киевляне пережидают ракетную атаку РФ, спустившись в метро. Фото
Киевляне спустились в метро, используя его как укрытие во время очередной ракетной атаки РФ.
На фото - станция метро Майдан Независимости.
Некоторые люди используют карематы, другие - сидят на стульях, часть - разместилась на ступенях. Многие смотрят в экраны смартфонов, по всей видимости, мониторя новостную повестку.
В метро, которое киевляне используют как бомбоубежище, можно увидеть молодых мам с детьми в колясках.
Как писала "Страна", в Киеве обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома.
Из-за угрозы ракетного удара в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.
Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.