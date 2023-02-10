Киевляне спустились в метро, используя его как укрытие во время очередной ракетной атаки РФ.

На фото - станция метро Майдан Независимости.

Некоторые люди используют карематы, другие - сидят на стульях, часть - разместилась на ступенях. Многие смотрят в экраны смартфонов, по всей видимости, мониторя новостную повестку.

В метро, которое киевляне используют как бомбоубежище, можно увидеть молодых мам с детьми в колясках.

Как писала "Страна", в Киеве обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома.

Из-за угрозы ракетного удара в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 351-го дня войны. Основные бои идут в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. В интервью Spiegel Владимир Зеленский сообщил, что удержание Бахмута помогает выиграть время до новых поставок оружия. По его словам, украинские военные и спецслужбы не согласны с советами оставить город. Тем временем в северных районах Украины, Черниговской и Харьковской областях, увеличились обстрелы РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует последние события и ситуацию на фронте.