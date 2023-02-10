Из-за угрозы ракетного удара в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света, чтобы избежать урона энергетике во время ракетной атаки.
О таком превентивном шаге сообщает ДТЭК утром 10 февраля.
Также власти Киевской области сообщили, что из-за угрозы ракетного удара отменили решение не отключать свет сегодня. Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, "Укрэнерго" вернуло графики стабилизационных отключений.
Сегодня, 10 февраля, по всей Украине распространилась воздушная тревога, сообщают о взлете самолета в Беларуси.
Также мы писали об утреннем прилете "Шахида" по объекту энергетики в Хмельницкой области.
Россия также утром обстреляла Днепропетровщину "Шахедами" и ракетами, есть попадания в объект энергетики.
Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.
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