В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света, чтобы избежать урона энергетике во время ракетной атаки.

О таком превентивном шаге сообщает ДТЭК утром 10 февраля.

Также власти Киевской области сообщили, что из-за угрозы ракетного удара отменили решение не отключать свет сегодня. Как сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко, "Укрэнерго" вернуло графики стабилизационных отключений.

Сегодня, 10 февраля, по всей Украине распространилась воздушная тревога, сообщают о взлете самолета в Беларуси.

Также мы писали об утреннем прилете "Шахида" по объекту энергетики в Хмельницкой области.

Россия также утром обстреляла Днепропетровщину "Шахедами" и ракетами, есть попадания в объект энергетики.

Война в Украине продолжается уже 352-й день. Мы следим за новостями 10 февраля в своем онлайне.

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