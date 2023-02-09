Во всех областях, кроме Херсонской, Харьковской и Хмельницкой, 9 февраля действуют лимиты потребления электроэнергии.

Об этом сообщает "Укрэнерго" на своей странице в Фейсбук.

В указанных трех областях лимиты не действуют, так как там проводится измерение объемов потребления (ранее компания рассказывала, что это значит).

В системе сохраняется значительный дефицит электричества, постепенно увеличивается подача электричества в Одессу, сообщили в "Укрэнерго".

В Одесской области продолжаются ремонтные работы, добавили в компании. "Укрэнерго" и облэнерго работают 24/7 и прилагают максимум усилий для скорейшего восстановления электроснабжения на уровне, который был до аварии на подстанции.

Также в компании рассказали о продолжении восстановительных работ на теплоэлектростанциях, поврежденных во время ракетных атак и обстрелов дронов.

Ранее власти Одесской области сообщали о переговорах с "Укрэнерго" об увеличении лимитов для региона.

Также сообщалось, что сегодня в Киеве и двух областях с 10:00 до 15:00 не будут отключать свет.

Мы следим за новостями 9 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 350-го дня войны. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что целями готовящегося наступления РФ могут быть Харьковская и Запорожская области. Американский журналист Сеймур Херш обвинил власти США в подрыве "Северных потоков". Президент Украины вчера совершил второй по счету зарубежный визит после начала российского вторжения - в Лондон, после этого он прилетел в Париж, где встретился с Макроном и Шольцем.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.