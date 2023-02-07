Из-за измерения уровня потребления электричества в отдельные дни в областях не будут отключать свет. График
По всей Украине в ближайшие две недели будут замерять фактический уровень потребления электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Для этого каждую область по одному дню не будут отключать от энергоснабжения и фиксировать объемы потребления. После этого будет произведен пересчет лимитов потребления каждого региона на основании полученных данных.
В случае отсутствия новых ракетных атак по энергетике, график замеров по областям будет такой (в эти дни области не будут отключать от света вообще):
- 8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;
- 9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;
- 10 февраля: Волынская, Киевская область;
- 13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;
- 14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;
- 15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;
- 16 февраля: Днепропетровская область;
- 17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;
- 20 февраля: Львовская, Одесская.
Напомним, в Одессе 8 февраля возобновят работу детсады, а школам из-за проблем со светом продлевают каникулы.
Сегодня в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом и сообщили, где сложилась самая сложна ситуация.
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