По всей Украине в ближайшие две недели будут замерять фактический уровень потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Для этого каждую область по одному дню не будут отключать от энергоснабжения и фиксировать объемы потребления. После этого будет произведен пересчет лимитов потребления каждого региона на основании полученных данных.

В случае отсутствия новых ракетных атак по энергетике, график замеров по областям будет такой (в эти дни области не будут отключать от света вообще):

8 февраля: Запорожская, Донецкая, Николаевская области;

9 февраля: Харьковская, Херсонская, Хмельницкая области;

10 февраля: Волынская, Киевская область;

13 февраля: Винницкая, Кировоградская, Черниговская, Закарпатская области;

14 февраля: Полтавская, Черкасская, Ровенская, Луганская области;

15 февраля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская области;

16 февраля: Днепропетровская область;

17 февраля: г. Киев, Черновицкая область;

20 февраля: Львовская, Одесская.

Напомним, в Одессе 8 февраля возобновят работу детсады, а школам из-за проблем со светом продлевают каникулы.

Сегодня в "Укрэнерго" рассказали о ситуации со светом и сообщили, где сложилась самая сложна ситуация.