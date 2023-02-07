Из -за дефицита электросети одесские школьники вынуждены будут отдыхать до конца недели. Тем временем детсады возобновят работу уже завтра.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"С 8 февраля детские садики, которые работают очно, возвращаются к обычному графику работы. Питанием дети будут обеспечены. За эти два дня организованы приготовление и доставка из тех заведений, где есть свет", - говорится в сообщении.

Также власти отметили, что школы продлевают каникулы до конца недели.

"По решению администрации, начинают очные занятия школы, в которых есть свет. Учреждения информируют родителей о ситуации в конкретной школе", - сообщают в горсовете.

Напомним, по состоянию на сегодня в Одессе сложилась самая сложная ситуация с обеспечением электроэнергией. Ремонтные работы в регионе ведутся беспрерывно. Если не будет новых атак РФ, то на выходных ожидается возврат к графикам плановых отключений.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что в Одессе ситуация со светом должна существенно улучшиться лишь к концу недели, когда будут завершены работы на одном из энергообъектов.