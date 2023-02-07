Во вторник, 7 февраля, в Одессе обещают давать свет каждые восемь часов и включать его на два часа. В области продолжают действовать экстренные отключения.

Об этом говорится на сайте ДТЭК.

Что касается Киева и Днепра, то там, несмотря на похолодание, держатся стабилизационные графики.

Напомним, в Одессу отправили десятки генераторов для обеспечения работы критической инфраструктуры.

Как сообщалось, в регионе начались проблемы с электроснабжением еще 26 января, когда РФ массировано атаковала Украину, тогда было попадание в объект критической инфраструктуры Одесской области.

Также 4 февраля произошла авария на подстанции в Усатово, после чего вся Одесса была полностью обесточена.

В "Укрэнерго" считают, что Одесса должна вернуться к графикам отключения света 3 часа через 6 часов к концу недели. К этому моменту энергетики обещают закончить часть ремонтных работ и выйти на доаварийные графики подачи электроэнергии.

Между тем, вчера в Yasno предупредили о длительных отключениях света в Киеве и Днепре. В компании объяснили это тем, что, по прогнозам, неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится.