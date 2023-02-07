В Одессе сегодня обещают давать свет по графику 8/2. В Киеве и Днепре действуют стабилизационные отключения
Во вторник, 7 февраля, в Одессе обещают давать свет каждые восемь часов и включать его на два часа. В области продолжают действовать экстренные отключения.
Об этом говорится на сайте ДТЭК.
Что касается Киева и Днепра, то там, несмотря на похолодание, держатся стабилизационные графики.
Напомним, в Одессу отправили десятки генераторов для обеспечения работы критической инфраструктуры.
Как сообщалось, в регионе начались проблемы с электроснабжением еще 26 января, когда РФ массировано атаковала Украину, тогда было попадание в объект критической инфраструктуры Одесской области.
Также 4 февраля произошла авария на подстанции в Усатово, после чего вся Одесса была полностью обесточена.
В "Укрэнерго" считают, что Одесса должна вернуться к графикам отключения света 3 часа через 6 часов к концу недели. К этому моменту энергетики обещают закончить часть ремонтных работ и выйти на доаварийные графики подачи электроэнергии.
Между тем, вчера в Yasno предупредили о длительных отключениях света в Киеве и Днепре. В компании объяснили это тем, что, по прогнозам, неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится.