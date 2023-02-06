Одесса должна вернуться к графикам отключения света 3 часа через 6 часов к концу недели.

Об этом сообщает Одесская районная военная администрация со ссылкой на брифинг председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По словам Кудрицкого, к этому моменту энергетики обещают закончить часть ремонтных работ и выйти на доаварийные графики подачи электроэнергии.

Напомним, по словам главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко, в Одессе и Одесском районе 50% жителей все еще остаются без света после субботней аварии на подстанции.

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