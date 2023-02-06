В понедельник, 6 февраля, в Украине идет уже 348-й день войны с РФ.

О том, что происходило вчера, мы подробно рассказывали в итогах за 5 февраля.

Ниже - хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

6 февраля

12.05 Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "Слуга народа" Геннадий Касай рассказал, почему перенесли рассмотрение вопроса об отставке министра обороны.

"Министр обороны должен быть невоенным человеком. Кириллу Алексеевичу (Буданов — Ред.) нужно уволиться из ВСУ и стать гражданским человеком. Это самая обоснованная причина, которую можно сказать на сегодняшний день. Уверен, через несколько недель будет смена руководства Минобороны", — сообщил Касай.

11.40 Аварийные отключения вводятся в Киеве, Киевской области и в Одессе, сообщает Укрэнерго.

В Украине растет потребление электричества из-за начала рабочей недели и похолодания.

Лимиты потребления действуют во всех областях с 6 утра до полуночи.

11.21 Заявление Игоря Абрамовича о сложении депутатского мандата. Оно датировано сегодняшним днём.

11.17 США могут производить для Украины только 12 танков в месяц, пишет Financial Times.

Сейчас компания-производитель ожидает указаний касательно приоритетности заказов, так как сотрудничает также с Тайванем и Польшей.

В частности, в General Dynamics ждут указания, будет ли производство для Украины приоритетным.

11.10 Петиция с требованием вернуть военным премию в 30 тысяч гривен за неделю набрала 30 тысяч подписей на сайте президента. Отметим, что для ее рассмотрения достаточно 25 тысяч подписей.

Напомним, в петиции автор заявляет, что Кабмин постановил "многим снизить размер премии или вообще ее отменить" и требует не экономить на военнослужащих.

10.55 Депутат фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая у себя на странице в Facebook сообщила, почему приостановили решение по отставке министра обороны.

"Риски для системы в целом перед Рамштаймом и учитывая возможное наступление, оцениваем", — написала Безуглая.

10.40 А вот и развитие истории о конфликте Арахамии и Ермака по поводу отставки министра обороны Резникова.

Процесс отставки затормозился. Арахамия заявил, что кадровые изменения в сфере обороны в течение этой недели не произойдут.

На этой неделе ожидается назначения только глав МВД и СБУ.

По информации источников, вопроса по отставке Резникова нет в повестке заседания профильного комитета Рады, который проходит сегодня.

10.25 Депутатов в Раде осталось 406. Нардеп Игорь Абрамович сложил мандат, сообщил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в Telegram.

10.10 В украинской власти разворачивается острый внутренний конфликт между главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией и главой Офиса президента Андреем Ермаком.



Об этом сообщают источники, близкие к Банковой и в «Слуге народа».

По их словам, конфликт тлел давно, но резко активизировался после того, как Арахамия провел решение фракции об отставке министра обороны Резникова и замену его на Буданова.



«Резников – это ближайший доверенный человек Ермака. Буданов – вообще не человек Ермака. Это альтернативный Ермаку канал прямой коммуникации с президентом. Поэтому по Ермаку его отставка - это очень болезненный удар. И его конфликт с Арахамией стал максимально жестким», - говорит источник в Раде.

09.50 В Донецкой области ракетному обстрелу подверглась Кураховская громада: в Горняке повреждены 7 домов, в Кураховке - дом и магазин, сообщают власти области.

Артобстрелам в течение суток подверглись Курахово, Красногоровка, а с утра - Авдеевка.

На Горловском направлении погиб мирный житель, еще один - в Бахмуте. Жилой дом поврежден в Дружбе.

09.35 В парламенте может не хватить голосов за отставку Алексея Резникова с поста министра обороны, сказал в комментарии экс-спикер Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, если даже голоса за отставку Резникова и соберутся, то за его новое назначение на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, скорее всего нет.

09.20 Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о подготовке полномасштабного наступления РФ после 15 февраля.

"Мы видим, что все больше и больше резервов стягивается на нашем направлении, фиксируем, что больше техники привозится, которую частично прячут в лесопосадках, частично - зарывают, больше строят укрепительных рубежей, откуда и будут пытаться делать полномасштабное наступление, и подвозят боекомплект, который не так расходуют как раньше - то есть, это не круглосуточные обстрелы территорий. Понимаем, что они начинают экономить, опять же, готовясь к полномасштабному наступлению", - заявил он в эфире телеканала БелСат.

Гайдай считает, что противнику понадобится "минимум 10 дней" чтобы собрать резервы.

08.55 Зеленский внес в Раду на утверждение свои указы о продлении военного положения и мобилизации.

Указы датированы сегодняшним днем - 6 февраля - но сами документы еще не опубликованы.

Обычно президент продлевал военное положение и мобилизацию на 90 дней.

В проекте указа по мобилизации говорится, что он начнет действовать с 19 февраля. По военному положению - со дня опубликования.

08.27 Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что ему никто не предлагал возглавить министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (о чем вчера заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия). А если такое предложение поступит, то он от него откажется.

"Со мной ни одного разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не вел президент. Если вдруг мне такое предложение поступило бы, то я отказался бы от него, потому что я не имею экспертизы, которая позволяла бы мне быть руководителем данного Министерства. Я думаю, что это ошибка", - сказал Резников.

07.45 Ночью войска РФ снова обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Из тяжелой артиллерии стреляли по Марганецкой громаде, выпустив по ней более двух десятков снарядов. В настоящее время обследование территорий продолжается, последствия атаки уточняются. Пострадавших нет.

07.35 В Польшу доставили первый Leopard 2, который Канада передала Украине.

Об этом сообщила в Twitter министр обороны Канады Анита Ананд.

07.15 Сводка украинского Генштаба на утро 6 февраля. Главное:

1. Россия ведет наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

2. При этом в перечислении локаций, где были отражены атаки, нет Луганской и Харьковской областей.

ВСУ отбили нападения в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Васюковка, Парасковиевка, Бахмут, Ивановское, Каменка, Северное, Первомайское, Веселое, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

06.40 Путин не готов принимать рискованные решения, необходимые для достижения максималистских целей РФ в отношении Украины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

06.30 Карта тревог на сейчас. В Кировоградской области угроза артобстрела.