Все школы и вузы Одессы ушли на каникулы 6 и 7 февраля из-за проблем с электроэнергией.

Об этом сообщает в Telegram в воскресенье, 5 февраля, пресс-служба мэрии города.

"В детсадах будут работать дежурные группы", - добавили в мэрии.

Напомним, сегодня в ДТЭК заявили, что свет в Одессе и Одесском районе области 5 февраля будет подаваться по графику каждые 2 часа через 8 часов без света.

Ранее мы писали, что накануне, по данным главы Одесской ОВА Марченко, в Одессе и области без доступа к энергоснабжению после аварии на подстанции оставались 500 тысяч человек.

Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".