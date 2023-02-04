В обесточенную Одессу в течение суток завезут все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго, а также газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленную США.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Тем временем в Одессе на фоне полного отсутствия света начался снегопад. Температура воздуха в городе сейчас составляет +2.

Ранее в "Укрэнерго" предупредили, что масштаб аварии значительный, поэтому ограничения по свету будут более длительными и неизвестно, когда его удасться полностью восстановить.

Утром 4 февраля сообщалось о взрывах и сильном пожаре на подстанции Усатово под Одессой (26 января она подверглась ракетному удару). Оказалось, там произошла авария из-за многочисленных ракетных ударов РФ.

До этого в Одесской области уже две недели продолжались экстренные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".