"Укрэнерго" сообщает, что сегодня произошло с энергосистемой Одесской области. Утром в Одессе слышали взрыв и видели пожар в районе подстанции Усатово, а позже произошло отключение электроснабжения во всей Одессе и ряде районов региона.

Сообщается, что причиной стала масштабная авария в магистральной сети.

Утром на одной из высоковольтных подстанций вышел из строя автотрансформатор, восстановленный после российских атак 26 января. Из-за этого теперь в Одессе и нескольких прилегающих районах области действуют сетевые ограничения - доставить потребителям электроэнергию в полном объеме невозможно.

Компания говорит, что во время нескольких последних ракетных атак россияне намеренно выбирали целью высоковольтную инфраструктуру, пытаясь обесточить область. В итоге, все высоковольтные подстанции в регионе получили значительные повреждения.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" возобновляли функционал неоднократно поврежденного оборудования, работавшего по резервным схемам. Поэтому для города и некоторых районов Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования", - объясняет компания.

"Укрэнерго" предупреждает, что масштаб аварии значительный, поэтому ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными. Пока невозможно определить конкретный срок, когда энергопитание будет полностью восстановлено.

Отметим, в Одесской области уже две недели продолжатся экстренные отключения света.

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