Сегодня утром, 4 февраля, в Одессе слышали взрывы и видели дым, который поднимается за пределами города. Прилетов не было, и воздушной тревоги не объявляли.

Спикер ОВА Сергей Братчук заявил, что в Березовском районе планово подорвали снаряды времён Второй мировой, найденные накануне.

Однако одесские паблики продолжали публиковать видео пожара и утверждали, что это не плановый подрыв, а ЧП на подстанции Усатово под Одессой (куда предположительно был прилет во время ракетной атаки 26 января).

Позже ДТЭК подтвердил масштабную аварию на подстанции, в результате которой остались обесточены Суворовский, Приморский и Малиновский районы Одессы.

Без света объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые клиенты.

Власти также подтвердили аварию на одном из объектов энергетики в области.

Отметим, в Одесской области уже две недели продолжатся экстренные отключения света.

Война в Украине продолжается уже 346-й день. Мы следим за новостями 4 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 345-го дня войны. РФ продолжает наступление с целью охвата украинской обороны на правом берегу реки Северский Донец. По Бахмуту в Офисе президента заявили, что Украина "платит очень высокую цену" за его удержание. Параллельно создаются штурмовые бригады на базе МВД для будущего украинского наступления. А Израиль делает намеки, что может разморозить поставки оружия, от чего ранее воздерживался.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует, как украинцам вручают повестки и что грозит "отказникам".