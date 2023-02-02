В Одессе вручили подозрение главе департамента финансов областной администрации Марине Зинченко.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

По его данным, обыски в ОВА с утра проводит Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

"Сегодня обыски в Одесской областной военной администрации проводит Департамент стратегических расследований Нацполиции. Главе департамента финансов ОВА Марине Зинченко уже вручили подозрение", - написал Гончаренко.

Ранее наши источники в правоохранительных органах также сообщали, что сотрудники Департамента стратегических расследований проводят обыск в доме у экс-заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова. Параллельно обыски проходят у еще нескольких чиновников.

Напомним, что вчера Генпрокуратура заявила о разоблачении чиновника Одесской областной администрации на взятке в 40 тысяч долларов за махинации с землей.

Местные СМИ сообщали, что этот чиновник работал в департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной военной администрации.

"Страна" также разбиралась, какова подоплека массовых обысков у чиновников, Коломойского и Авакова.