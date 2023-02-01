В украинской политике сегодня случился большой переполох.

Его вызвали масштабные обыски у олигарха Игоря Коломойского и экс-министра внутренних дел Арсена Авакова, а также народного депутата Вадима Столара (депутатская группа "Восстановление Украины", ранее ОПЗЖ) и представителей Государственной налоговой службы в Киеве плюс увольнение руководства Гостаможенной службы и обнародование громких подозрений, связанных с Минобороны.

Власть сразу дала понять, что инициатива с обысками исходит от нее, и прогнозирует скорые приговоры и "весенние посадки".

Что это все означает, разбиралась "Страна".

Подозрение Богдану Хмельницкому

Даже если бы обыск прошел только у Коломойского, или Авакова, или Столара, это уже вызвало бы огромный резонанс.

Коломойский в 2021 году входил в пятерку самых богатых людей страны по версии украинского журнала "Форбс".

А ранее, в 2019 году, он серьезно поспособствовал победе Владимира Зеленского на президентских выборах. Однако со временем их отношения кардинально изменились (особенно после начала вторжения РФ): главным в них стал президент, что олигарх сразу почувствовал в бизнесе и даже на самом себе, лишившись по указу главы государства украинского гражданства, а затем и одного из своих крупнейших активов - более чем 40% пакета в компании "Укрнафта" (он был национализирован по решению Ставки верховного главнокомандующего).

Аваков сохранил министерский портфель после избрания Зеленского и последовавшей за этим оглушительной победы его партии "Слуга народа" (СН) на парламентских выборах и долго оставался одним из центров влияния в сложившейся на условиях монобольшинства политической системе.

Конфликт с Офисом президента, впрочем, все равно случился, и Авакова ушли из МВД. Однако он все равно остался на серьезных ролях в отечественной политике, хотя и избегает критики президента после 24 февраля.

Известный киевский застройщик Столар, зайдя со своими людьми в парламент по списку ОПЗЖ, выстроил собственные отношения с Банковой. После вторжения России он и еще один влиятельный депутат от ОПЗЖ Игорь Абрамович (его человеком считается в том числе глава Харьковской ОВА Синегубов) вышли из фракции и создали собственную депгруппу "Восстановление Украины", ориентирующуюся на ОП. При этом оба находились за границей и первый раз с начала войны вернулись в Украину только в январе. Как говорят, по просьбе Офиса президента. Абрамович затем смог вновь выехать из Украины, а вот Столару это не удалось - ему запретили выезд из страны.

По информации "Страны", на Банковой решили оставить его в пределах досягаемости, и, как показали дальнейшие события, с определенным замыслом.

У Коломойского и Авакова провели обыски 1 февраля (у первого их провели СБУ и БЭП, у второго - ГБР), у Столара (им занимается СБУ) они состоялись днем раньше. По информации "Страны", правоохранительные органы наведались в имение олигарха в Днепропетровской области, находящееся в селе Никольское-на-Днепре. Обыски прошли по делу о махинациях, связанных с ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта". На момент сдачи этого материала о реакции Коломойского на обыски не было известно.

Как сообщил"Стране" Арсен Аваков, обыск у него был связан с аварией вертолета в Броварах, в результате которой погибло руководство МВД во главе с министром Денисом Монастырским. Вертолеты закупались в бытность Авакова министром.

"Смотрели контракты с Airbus (поставщик вертолетов для МВД Украины - Ред.) шестилетней давности. Естественно, ничего [не нашли]. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно, тупо. Формально отработали версию", - сообщил Аваков "Стране".

В политкругах после известия об обысках у Коломойского и Авакова появилась версия, что они связаны якобы с некими политическими планами обоих, направленных против Банковой.

Высокопоставленный источник, близкий к руководству фракции СН, не подтвердил эту версию.

"Но что интересно: в той части телемарафона, что делают "Плюсы" (телеканал Коломойского "1+1"- Ред.) стали все чаще появляться люди Авакова, которые обсуждают настоящее и будущее страны, то есть формируют некую историю. До войны они собирались проекту "За будущее", который у них на паях, придать новую форму во главе с Натальей Мосейчук (популярная телеведущая "Плюсов" - Ред.) Возможно, они куда-то туда решили продолжать двигаться. Но это чистая догадка", - говорит источник.

По поводу Столара в СБУ утверждают, что его строительные компании участвовали в легализации средств лишенных депутатских полномочий Виктора Медведчука и Тараса Козака и других подсанкционных лиц, среди которых граждане России и Беларуси, попавшие под санкции США и Европы.

"В частности, речь идет и о выкупе корпоративных прав украинских застройщиков разными оффшорами и российскими банками, и о направлении средств от продажи недвижимости на финансирование действий, наносящих ущерб государственной безопасности", - заявили в СБУ.

Но ими одними правоохранительные органы не ограничились.

Согласно публичной информации, обыски прошли также у и.о. начальницы Киевской налоговой инспекции Оксаны Датий (обыски проводило ГБР по подозрению в махинациях с возмещением НДС, и они вызвали большой резонанс благодаря бумажками со "списком желаний" чиновницы), и экс-замдиректора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны Богдана Хмельницкого.

Последнему СБУ объявило о подозрении по фактам растраты более 100 млн грн госсредств в результате закупки некачественных бронежилетов для ВСУ.





Кроме того, подозрения также были объявлены бывшему замминистра обороны Вячеславу Шаповалову, которого обвиняют в необеспечении отдельных подразделений ВСУ средствами индивидуальной защиты (похоже, речь идет опять-таки о бронежилетах) на сумму более чем 1 млрд грн и закупках продуктов для армии по завышенным ценам, а также бывшему замдиректора госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимиру Терещенко, которого подозревают в завладении госсредствами в размере более 1 млн дол.

Наконец, сегодня же ГБР объявило подозрение в причинении убытков государству через заключение невыгодных договоров экс-министру энергетики во времена Порошенко Игорю Насалику.

Таможня берет добро

Еще сегодня Кабинет министров уволил и.о. главы Таможенной службы Вячеслава Демченко и его заместителя Александра Щуцкого. Другого зама Руслана Черкасского отстранили от выполнения обязанностей из-за начатого дисциплинарного производства. Новым и.о. таможни стал Сергей Звягинцев.



На таможне остановимся отдельно.

В последнее время много разговоров о том, что поборы с бизнеса, в том числе нелегального, увеличились.

"Таможня слетела с катушек в последнее время. Тариф на контрабанду повысили, в среднем сейчас просят 500 долларов с куба товара (в фуре 120 кубов). Не трогают топливо, хотя изначально пытались, но товар слишком стратегический и под прицелом общественности", - сказал "Стране" один из бизнесменов, который плотно работает с таможней.



По его словам, смена руководства, вероятно, ничего не поменяет в деятельности службы, как и другие анонсированные для нее реформы.

"Не вижу людей, которые действительно разбираются в таможенной системе и могут эффективно наладить ее работу. Зато есть желающие хорошо на ней зарабатывать. Идеи по цифровизации, которые сейчас озвучиваются, тоже особого эффекта не дадут. Для этого нужно менять таможенный кодекс, он у нас слишком сложный, не под "цифру". С контрабандой действенным механизмом могла бы быть зеркальная статистика - сверка данных по импорту-экспорту с таможнями основных стран - торговых партнеров. Там сразу можно увидеть несоответствия и разобраться, откуда они. Но должны быть соответствующие соглашения со странами - торговыми партнерами и инициатива должна исходить от нас. А ее пока не наблюдается. Поэтому просто заменят людей на менее токсичных и менее наглых, а прежние держатели схем, как и сами схемы, останутся на месте", - сказал бизнесмен.

По словам источника издания в таможенной сфере, среди рассматриваемых кандидатов на нового главу службы - Маси Найем. Это брат руководителя Агентства по восстановлению Украины Мустафы Найема, получивший тяжелое ранение на фронте.

"Руководство таможни убирают потому, что оно стало слишком токсичным и попало в большое количество скандалов. Это инициатива Зеленского. Щуцкий — человек Арахамии. Второй кадр - Черкасский, его до последнего времени считали непотопляемым. Но он попал в скандал со своей машиной "Бентли". Демченко - маловлиятельная личность. Так же, как и новый и.о. Звягинцев. Звягинцева в свое время Рябикин (бывший глава таможни - Ред.) привел, но в таможенной кухне он так и не разобрался. Кроме Маси Найема обсуждаются на главу заместитель министра инфраструктуры Кубракова Васьков и экс-глава Запорожской ОГА Константин Брыль. Но это очень предварительно. Могут появиться еще кандидаты", - сказал нам источник.

Указание президента

Как заявил и.о.главы СБУ Василий Малюк, комментируя нынешние обыски, спецслужба и другие правоохранительные органы работали по указанию президента Зеленского.

Таким образом, по его словам, наносится "глобальный удар по внутреннему врагу: предателям, агентам российских спецслужб, представителям организованной преступности, коррупционерам, подрывающим экономику страны и функционирование оборонно-промышленного комплекса".

"Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться!" - отметил Малюк, добавив, что стоит ждать еще новостей в рамках указанных расследований.

Политолог Вадим Карасев полагает, что планы власти и правоохранительных органов учитывают предстоящий саммит Украина - ЕС, который пройдет в пятницу, 3 февраля, в Киеве.

"Запад устал от войны и продолжает обвинять в коррупции, присылая своих ревизоров. По поводу коррупционеров много упреков и внутри страны. Банковая сделал свой ход, проведя масштабные обыски у знаковых лиц, чем перехватила инициативу у Запада и его внутриукраинского лобби. Расчет делается на западную аудиторию - в первую очередь тех лидеров, кто приедет на предстоящий киевский саммит. Однако внутриполитические цели также попытались достигнуть. Приход к Коломойскому и Авакову - это "приветы", мол, надо быть смирнее. Возможно, они активизировали подспудную политическую работу, о которой проведала Банковая. Послушаются ли оба - другой вопрос. Но им как бы сказали, что пришли ГБР, СБУ и другие управляемые нами, а могло и НАБУ. Все в руках власти, будут ли реальные подозрения и суды. Так что вполне возможно, мы смотрим кино", - говорит Карасев.

"Поскольку обыски прошли практически одновременно и об этом стало быстро известно, это была показательная политическая акция. Вообще резонансные обыски, проводимые нашими правоохранительными органами у известных фигурантов, только по форме являются процессуальным действием (как правило, с минимальным правовым эффектом для расследования соответствующего дела). Главный эффект таких акций – медийный и политический. Это публичные политические сигналы о том, кто под следствием и у кого есть или могут быть проблемы. Это сигналы и тем, у кого проводят обыски. Это публичное предупреждение самим фигурантам и их окружению, и вообще всем заинтересованным лицам, и фиксация того, что сейчас они не так влиятельны, как раньше, и нужно быть более сдержанными в своих явных и тайных действиях", - отметил в своем посте в Фейсбуке политолог Владимир Фесенко.

Перехват инициативы

Как утверждает близкий к Офису президента источник, сегодняшние действия правоохранительных органов - это "превентивная мера, чтобы показать западным ревизорам, как власти сами, без подсказок, борются с коррупцией".

Он обратил внимание на то, что обыски проводились структурами, прямо и косвенно подконтрольными президенту: БЭП, СБУ, ГБР - а не НАБУ, на которое имеет влияние Запад.

"Предыдущие коррупционные скандалы, по которым пошли увольнения, раскручивались активистами и СМИ, связанными с Западом. Плюс к тому приехали ревизоры из США. Все это создавало нехорошее для Банковой впечатление у общества, что властная верхушка ворует и Запад пытается как-то это прекратить через давление СМИ и НАБУ. Поэтому у президента решили перехватить инициативу и возглавить борьбу с коррупцией. На эти задачи и были брошены все силы подконтрольных президенту правоохранительных органов. Тем более что, объективно говоря, госаппарат время от времени полезно перетряхивать и "подбадривать" уголовными делами, чтобы держать его в тонусе. Особенно если кого-то давно уволить хотелось. Как, например, начальницу киевской налоговой, об отставке которой через уголовное дело уже давно ходили слухи. А что касается Коломойского, то тут, во-первых, есть резон ему иногда напоминать о его нынешней полной зависимости от Зеленского, чтоб не забывался. А во-вторых, им и "Укрнафтой" занимается НАБУ. А теперь к нему пришли примерно по тем же делам БЭП и ГБР, как бы, опять же, перехватывая инициативу и замыкая процессуальные действия на себя", - говорит источник.

Глава существующего на западные гранты Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин уже обвинил СБУ и ГБР в пиаре на делах Минобороны и налоговой, которые подследственны НАБУ, и не исключил, что теперь дела эти развалятся, так как из-за нарушения подследственности суд не будет принимать собранные доказательства.