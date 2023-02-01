Прошли обыски у нардепа и крупного бизнесмена-застройщика Вадима Столара.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По данным источников "Страны" обыски прошли вчера.

Напомним, в январе Столар вернулся в Украину впервые после начала вторжения после чего ему запретили выезд из страны. Подробнее об этой истории мы писали в отдельном материале.

Как сообщалось, в декабре Вадим Столар отдыхал в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Отметим, что сегодня прошли обыски также у Игоря Коломойского и экс-главы МВД Арсена Авакова.

К олигарху СБУ и БЭБ приходили по делу по махинациям в "Укртатнафте" и "Укрнафте". Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

А к Авакову приходили сотрудники ГБР по делу об аварии вертолета в Броварах (его закупало МВД во времена того, как он был министром внутренних дел).

Мы следим за новостями 1 февраля в своем онлайне.

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