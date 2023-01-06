Государственное бюро расследований вместе с Херсонской областной прокуратурой провели обыск у Владимира Сальдо. Сообщается, что в его особняке и по месту жительства помощников Сальдо обнаружены документы РФ с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Есть сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых записывались особенности законодательства РФ. Также обнаружены справки о херсонских патриотах и активистах", - говорится в сообщении.

Также правоохранители нашли у Сальдо российскую литературу, в частности издания "Императрица Екатерина II", "Россия. Великие Доля", "Москва. Размышления в фотографиях", пособие "Радость секса. Книга о премудростях любви".

Кроме того, были обнаружены советская геральдика, награды и георгиевские ленты.

Напомним, прокуратура Херсонской области направила в суд обвинительные акты в отношении назначенного россиянами "главы ВГА" Херсонской области, и его заместителя, то есть - Владимира Сальдо и Кирилла Стремоусова (Стремоусов погиб в ДТП - Ред.). Им инкриминируют госизмену, коллаборационистскую деятельность и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

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