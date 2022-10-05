"Глава" назначенной россиянами "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо и его заместитель Екатерина Губарева, а также бывший директор филиала Херсонской дирекции "Укрпочты" получили подозрения от СБУ.

Об этом сообщил телеграм-канал Службы безопасности Украины.

В записи сказано, что кроме упомянутых трех человек разоблачена целая группа коллаборантов.

"Семеро из них получили сообщение о подозрении в составе организованной преступной группы, поскольку целенаправленно и координируясь между собой способствовали передаче России ресурсов "Укрпочты". Отдельное подозрение получила бывшая сотрудница одного из правоохранительных органов Херсонщины. По заданию российских спецслужб она передала врагу данные о по меньшей мере 23 патриотически настроенных херсонцах. В обмен на лояльность злоумышленница получила должность в так называемой "военно-гражданской администрации Херсонской области" и теперь пытается "оправдать проявленное ей доверие", - написала пресс-служба СБУ.

Кроме того, сотрудники СБУ собрали доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще четырех "руководителей" филиалов "Укрпочты". В частности, речь идет о:

"главе" "федерального государственного унитарного предприятия "Почта Крыма";

"директоре" департамента по управлению персоналом в "Почте Крыма";

начальнице "государственного унитарного предприятия "Почта Таврии";

работнике "государственного унитарного предприятия "Почта Херсона".

Всем "чиновникам" объявили о подозрении за пособничество государству-агрессору, совершенное в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины).

Дополнительно Сальдо, Губарева и Фирман получили по подозрению по ч. 3 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, организация и проведение мероприятий политического характера, осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, совершено в составе организованной группы).

Ранее "Страна" со ссылкой на МВД сообщала, что в день на блокпостах в освобожденных районах Харьковской области задерживают до 40 потенциальных коллаборантов.

Также мы писали, что СБУ задержала жителя Киевской области, которого россияне назначили руководить селом Дымер во время оккупации.