СБУ задержала жителя Киевской области, которого россияне назначили руководить селом Дымер во время оккупации
СБУ задержала предпринимателя, назначенного россиянами руководить селом Дымер в Киевской области во время его оккупации.
Об этом пишет Telegram-канал СБУ.
Как отмечает СБУ, мужчина обеспечивал врага горючим, а также наладил поставки газа, электроэнергии и продуктов в места базирования российских военных.
Также он участвовал в допросах незаконно заключенных граждан, в том числе представителей Общества Красного Креста Украины. Во время допроса оккупанты "выбивали" у задержанных информацию о расположении наших воинов, а также адреса проживания участников АТО.
Свою преступную деятельность мужчина координировал с командиром подразделения россиян - полковником РФ с позывным "отец Кирилл".
"По данным следствия, коллаборантом является местный предприниматель, добровольно согласившийся сотрудничать с агрессорами в должности "заместителя председателя Дымерского поселкового совета" и "директора комбината коммунальных предприятий", - пишет пресс-служба СБУ.
После того, как ВСУ освободили Дымер, мужчина попытался скрываться от правосудия в других регионах, однако СБУ установила его местонахождение и задержала.
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