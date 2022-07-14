После обильных дождей село Демидов под Киевом снова подтопило.

В начале вторжения РФ в Украину ВСУ взорвали дамбу на въезде в Демидов возле села Козаровичи, и река вышла из берегов. Демидов затопило, что позволило задержать оккупантов на этом направлении.

Местные говорят, что земля на их огородах "чавкает" от воды, а туалеты и погреба полностью залиты. Питьевую воду им теперь привозят из соседнего Дымера.

Сейчас Демидов от большой воды отделяет старая дамба, сделанная из торфа и песка. Местные жители рассказали журналисту Telegram-канала "Украина Сейчас", что единственный насос, который выкачивал воду из села, остановился.

Но представитель службы, занимающейся откачкой, объяснил, что есть еще два работающих электронасоса, а дизельный должны починить в ближайшее время.

Напомним, в Демидове после подрыва дамбы остаются подтопленными более полусотни домов.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.