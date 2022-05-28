В Демидове Киевской области остаются подтопленными более 50 домов.

Об этом сообщил в Telegram губернатор Алексей Кулеба, который сегодня съездил в село.

Подтопление началось после того, как ВСУ подорвали там дамбу, чтобы остановить наступление российских войск.

Подрыв дамбы привел к выходу реки Ирпень из берегов.

Когда ликвидируют подтопление, Алексей Кулеба не сообщил.

Ранее мы писали, что украинцы затопили село Демидов и поля вокруг, чтобы российские войска не прошли к Киеву.

Также "Страна" сообщала, что 6 мая в Демидове отремонтировали часть подорванного моста через Ирпень. Проезд открыт только в сторону Киева.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.