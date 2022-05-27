Анализируем ситуацию на 93-й день войны в Украине.

Ситуация на фронте 27 мая

Сегодня снова главные новости по фронту шли из Северодонецка.

Глава городской администрации Александр Стрюк заявил, что российские войска захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их, как заявляет Стрюк, удалось из нее выбить, но противник пытается захватить здание вновь. Бои за него не закончены.

Мэр сообщил, что россияне контролируют 2/3 периметра города - то есть, Северодонецк находится в полукольце. Вероятно, противник подошел к городу со всех сторон, за исключением линии Северского Донца, по которому проходит западная граница города (на другом берегу реки - Лисичанск).

Через Северский Донец осталось два моста - на севере недалеко от захваченного Рубежного, и на юге мост "Юбилейный".

Главред "Цензора" Юрий Бутусов вчера показал, в каком этот мост состоянии: он полностью простреливается, на нем стоят подбитые машины, а в дорожном полотне зияют дыры, через которые видно реку (после этого Бутусова в "Слуге народа" обвинили в пособничестве врагу - что он помогает россиянам корректировать огонь, размещая видео последствий ударов, а потом ему вообще запретили находиться на фронте).

Быстро ехать через данный мост нельзя, и при передвижении днем военная техника становится легкой мишенью.

При этом очевидно, что второй мост - вблизи Рубежного - простреливается еще сильнее.

В "ЛНР" утверждают, что он вообще находится под их контролем. И сообщают, что через "Юбилейный" мост крупная военная техника передвигаться не может. Таким образом, делают вывод в "ЛНР", Северодонецк полностью отрезан. Также у противника говорят, что ведут бои на территории города.

В то же время в Украине окружение Северодонецка не подтверждают: это опровергал глава городской администрации Александр Стрюк. В общем, даже если город не отрезан, сообщение с ним явно крайне затрудненное.

Причиной такой ситуации власти называют преимущество России в тяжелом вооружении. При этом численного превосходства у противника нет, заявил глава Северодонецкой районной администрации Роман Власенко.

Глава Луганской области Сергей Гайдай уже допустил, что город, возможно, придется сдать.

"Не исключено, что для того, чтобы не попасть в окружение, - придется отойти", – сказал Гайдай.

О том, что следует отводить войска, пока они не попали в окружение пишет и Бутусов.

По мнению Бутусова нужно сохранить профессиональных украинских военных и не дать попасть им в окружение. Он также дал понять, что команду на отступление боятся давать некие "политики", которые предпочитают сообщать, что "все хорошо".

Отметим, что основные усилия противник сейчас предпринимает для того, чтоб взять в кольцо всю агломерацию - Лисичанск и Северодонецк. Поэтому, не исключено, что отходить могут не только из Северодонецка, но и от Лисичанска, а также Горного и Золотого. То есть, со всей Луганской области. И отходить к Бахмуту и Северску, где и создавать новую линию обороны.

Битва за Лиман. Что дальше?

Еще одна проблемная точка - Лиман. Вечером Генштаб сообщил, что противник "пытается вытеснить наши подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск".

Вчера фактически потерю города подтвердил Арестович, а сегодня о том же заявили в "ДНР".

Днем губернатор Павел Кириленко сообщал, что российские войска "в основном" контролируют Лиман, а украинские силы отступили на укрепленные позиции.

"Большая часть Лимана не контролируется украинскими военными. Равно как и Светлодарское направление: произошла перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины" - сообщил он в комментарии "Громадскому".

О том, что в Лимане еще есть украинские войска сообщает и Минобороны.

Тем временем, российские телеграмм-каналы уже публикуют видео, как выглядит Лиман с высоты птичьего полета.

К востоку от Лимана наносятся авиаудары по Северску - городу, прикрывающему северную дорогу из Луганской области. Южнее, в районе Попасной и Бахмута продолжаются бои за контроль над южной трассой из Лисичанска. Видимых изменений в этом районе нет, а власти говорят, что дороги не перерезаны, хоть и простреливаются противником.

Что означает падение Лимана, если оно уже произошло?

Непосредственно это не создаст угрозу основным коммуникациям ВСУ, так как город расположен на левом (северном) берегу Северского Донца, а основная группировка украинских войск находится на левом берегу и удерживает контроль над ним, препятствуя переправке российских войск.

Однако, опираясь на захваченный Лиман россияне могут развить наступление в сторону Святогорска, который и так уже штурмуют со стороны Харьковской области. Захват Святогорска, а главное - находящихся на правом берегу Донца меловых гор и стоящих на них деревень Богородичное и Татьяновка даст армии РФ контроль над высотами, господствующими на всем пространстве к северу от Славянска. Что усилит наступательные позиции.

О боях за Богородичное в последние дни регулярно сообщает украинский Генштаб.

Что касается юга Украины, то противник перебрасывает из Крыма подкрепления. В Запорожскую область вводят резервы личного состава и военную технику, в том числе "Грады". Кроме того, группировка противника дополнительно усилена танковым батальоном.

В сторону Мелитополя из Крыма вчера проехала колонна военной техники – около двух десятков тентованных грузовиков и столько же установок залпового огня "Град".

В украинской разведке сообщают, что Россия изменила тактику применения высокоточного оружия. Если раньше по объекту били 2-4 ракетами, то сейчас "точно выбирают цель" и применяют 8-12 ракет разного формата - баллистические или крылатые ракеты наземного, морского, воздушного базирования, рассказал спикер ГУР Вадим Скибицкий.

Также Россия стала действовать осторожнее в Черном море - избегает близкой дистанции от украинского берега. После уничтожения "Москвы" и "Саратова" Москва оценила угрозу крылатых ракет и проводит регулярные учения по тревоге "террористическая угроза".

"Сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами, это четкое боевое дежурство: два фрегата, четыре малых ракетных корабля, две подводные лодки. Которые постоянно наносят удары по нашей территории, с использованием крылатых ракет Калибр", - сообщил он.

Беларусь и новый удар на Киев

Беларусь сосредоточила там семь батальонов, сообщил сегодня Генштаб ВСУ. Также вчера Александр Лукашенко распорядился создать на юге (то есть ближе к Украине) отдельный военный округ. А сегодня Беларусь заявила о создании "народного ополчения", что позволит увеличить количество "штыков" белорусской армии.

Проще говоря, Минск создают свою "тероборону". Делая то же, что и Украина незадолго до войны с Россией.

Кроме того, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится, что на границе с Украиной активизировались войска Беларуси.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях около 7 батальонов ВС РБ усиливают участок украинско-белорусской границы.

Также в Гомельской области рядом с границей Украины развернута маневровая группа радиоэлектронной борьбы из состава армии Беларуси.

А портал "Беларускі Гаюн" сообщает, что учения белорусской армии продлены как минимум до 4 июня.

Об этом говорит график проведения учений на полигонах Беларуси.

Также портал отмечает, что участились случаи ночных учений на полигонах, наблюдается увеличение лётной активности вертолётов. Отрабатывают манёвры, посадку на различной местности.

Вертолёты замечены на полигоне Борисовский и на военном аэродроме Осовцы. Ранее в этих местах вертолётной активности не наблюдалось. Кроме того, участились тренировки высадки ВДВ.

В связи со всей этой активностью в Беларуси примечательна публикация в российском оппозиционном издании "Медуза". Оно, со ссылкой на источники, заявляет, что в Кремле вновь обсуждают возможный штурм Киева.

"Программой-минимум" для "объявления победы" Кремль сейчас считает взятие российскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей, а "программой-максимум" по-прежнему называется взятие под контроль Киева.

"Мы все равно Украину доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", — заявляет один из источников «Медузы».

Отметим, что если такие планы есть, то они потребуют, очевидно, создание новой ударной группировки в Беларуси для атаки на Киев с северо-западного направления. И в этом плане новости из Беларуси играют, как говорится, новыми красками.

Прогнозы по войне и миру

В Украине считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

В Минобороны заявляют, что на военных полигонах Погоново и Богучар в Воронежской области идет подготовка до полутора тысяч российских резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

"Не исключено, что по завершении этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к ведению боевых действий в Украине", - считает спикер МО Александр Мотузяник.

В целом среди официальных комментариев о сложившейся ситуации звучит аномально много "зрады" по поводу ситуации на фронте. Ситуацию называют критической, а российскую тактику успешной. Почему так происходит - отдельная тема, мы в ней разбирались здесь.

Отметим, что мало оптимизма и у внешних наблюдателей.

Отставной генерал бундесвера и НАТО Ханс-Лотар Домрёзе заявил, что Украина не сможет полностью противостоять наступлению в Донбассе в ближайшие недели. Армия РФ превосходит украинскую по численности и дальнобойности, и украинские силы способны только местами замедлить ее продвижение.

Но с осени украинцы смогут оказывать большее сопротивление, считает Домрёзе. По его прогнозам, примерно через полгода в Украине появится гораздо больше западных систем вооружения, а украинские солдаты будут гораздо лучше обучены обращению с ними.

Бьет тревогу и Борис Джонсон. Он заявил, что РФ добивается "медленного, но ощутимого прогресса в войне с Украиной".

"Я боюсь, что Путин, ценой больших затрат для себя и российских военных, продолжает прогрызать землю на Донбассе. Он продолжает добиваться постепенного, медленного, но, боюсь, ощутимого прогресса, и поэтому абсолютно необходимо, чтобы мы продолжали поддерживать украинцев в военном отношении", - сказал он и выступил за поставку Украине реактивных систем залпового огня.

Кстати, сегодня из СМИ стало известно, что Джонсон предлагает Украине отказаться от ЕС и создать новую систему союзов - Британия, Украина плюс Польша и Прибалтика. А также, возможно, Турция. Цель - противостояние Москве, на которое не решается Евросоюз во главе с Германией и Францией (которые, по мнению Лондона, саботируют санкции и не решаются на объемные поставки оружия).

Правда, здесь пока действует серьезное ограничение: у Британии нет столько денег, сколько у Евросоюза, чтобы помогать Украине. И тем более нет столько денег у Польши или Прибалтики. Поэтому это будет воинственный союз, но без "золотого запаса". А значит основа его будет не очень прочной.

Но в целом понятно, что Лондон с одной стороны и "старая" Европа с другой имеют все больше расхождений по вопросу отношения к России.

Это видно хотя бы потому, с каким скрипом Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, в котором никак не может определиться с нефтяным эмбарго из-за позиции Венгрии. Сейчас обсуждается еще один вариант - не отказывать от трубопроводной нефти, а лишь ее ограничить, а полностью запретить только морские поставки.

Но какое решение примут по итогу - будет видно на саммите ЕС 30-31 мая (и смогут ли его принять вообще).

Более того, в Европе сохранились и посредники в отношениях с Россией. Сегодня Путину снова звонил канцлер Австрии Карл Нехаммер. Они обсуждали разблокировку портов, переговоры с Украиной и обмен пленными, который российский президент, со слов канцлера, готов обсуждать.

О том, что внутри Запада есть разногласия по вопросу войны Украины с Россией, сообщила сегодня и газета The New York Times, которая недавно, к слову, примкнула к лагерю "умеренных" и призвала Киев умерить амбициозность заявленных целей - освободить весь Донбасс и вернуть Крым.

Издание обрисовало спектр мнений, которые господствуют сегодня в западном блоке. В статье напомнили слова бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, который предположил, что Украине, вероятно, придется отказаться от части территорий, после чего Зеленский раскритиковал его. И отметили, что единство в Европе начинает рушиться, хотя еще недавно война в Украине вроде бы сплотила эту часть континента.

Заканчивают статью многозначительным тезисом о том, что с нынешними ресурсами выиграть войну Киев не сможет.

"Чтобы перейти в наступление, обычно требуется преимущество в живой силе 3 к 1, не считая вооружения, которого сейчас Украина не имеет. Русские добиваются медленных, но постепенных успехов, хотя и ценой больших потерь", - резюмировали авторы.

Оружие для Украины

Вчера прошла новость о том, что страны НАТО неформально договорились не поставлять в Украину тяжелую военную технику. Сегодня глава минобороны Чехии Яна Чернохова заявила, что такой договоренности не существует.

"По крайней мере, я ничего о ней не знаю. Если бы подобная идея возникла, Чехия ее не поддержала бы", - сказала Чернохова.

Синхронно с ней глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что "поддерживать Украину танками и самолетами совершенно законно, и мы очень поддерживаем работу, которую Чехия проделала по отправке танков в Украину". Это было сказано в Праге.

Впрочем, сама Британия ни танков, ни самолетов Украине не дает.

Россияне тем временем привезли в Украину свои самые крупнокалиберные гаубицы - "Малка" (модифицированная версия "Пиона"). Эти САУ бьют 203-мм снарядами на расстояние до 50 километров. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит, что именно из российских Пионов обстреливали вчера Харьков, когда погибло 9 человек.

А вот погрузка канадских гаубиц M777 для Украины.

И, похоже, сдвигается с мертвой точки вопрос поставок американских РСЗО. У Байдена склоняются к тому, чтобы отправить в Украину ракетные системы залпового огня, которых требует Киев, пишет CNN.

Пока речь о системах невысокой дальности - об их предоставлении могут объявить уже на следующей неделе. Но сколько дадут и в какие сроки - понимания нет. Видимо, это не будут массовые партии. Во-первых, никуда не делись опасения Белого дома о том, что их могут использовать против российской территории (а это может спровоцировать уже войну с НАТО). Во-вторых, "лишнего" вооружения на складах Пентагона не так много.

Подконтрольные России территории

Ежедневно поступают новые сообщения о том, что происходит на захваченных Россией территориях.

"Глава ДНР" Пушилин сделал несколько заявлений по Мариуполю. Он сказал, что ведётся работа по возобновлению работы мариупольских предприятий - Азовмаша и меткомбината имени Ильича.

При этом Пушилин Утверждает, что жители Мариуполя якобы "не хотят восстанавливать" завод "Азовсталь" из соображений экологии. "Именно он был основным загрязнителем и не позволял городу стать курортным".

Также сегодня стало известно, что Херсонская и неподконтрольная Украине часть Запорожской области переходят на телефонный код РФ +7. Там начинают работать российские мобильные операторы.

Готовят эти области и к ударному "экспорту" зерна. "Власти" Скадовска Херсонской области говорят, что начинают восстановление морского порта .

"Мы его приведем в готовность, и здесь с осени можно будет загружать уже зерно и отправлять", - заявил назначенный Россией "глава военно-гражданской администрации" Скадовского района Сергей Швайко.

Порт Скадовска расположен в северо-восточной части Черного моря, к северу от Крымского полуострова.

В Одессе же сегодня отреагировали на решение России открыть "гуманитарный коридор" из украинских портов, заблокированных Черноморским флотом РФ.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это "информационно-психологической операцией" противника.

По его словам, вся одесская акватория заминирована Россией, и никакие корабли там в принципе пройти не могут (в РФ утверждают, что морские подходы к Одессе минировала Украина).

Братчук считает, что заявления о "зерновых коридорах" делаются, чтобы выставить Украину виновной в нехватке продовольствия, тогда как это, по его мнению, вина РФ. Спикер заявил, что Россия не согласовывала с Украиной работы таких коридоров, и Киев на это никак реагировать не будет.

Интересно, что Россия в свою очередь требует от Украины разминировать свои акватории - чтобы "гуманитарный коридор" мог работать. Но понятно, что с военной точки зрения это будет сомнительное решение - ведь тогда России будет проще подойти к берегу и высадить десант.