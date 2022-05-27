Ситуация на Донбассе сейчас крайне тяжелая. Под угрозой окружения остатки Луганской области с центром в Северодонецке, бои приближаются к Бахмуту и Славянску.

Это не первая тяжелая ситуация в текущей войне. Украина уже пережила захват всего азовского побережья, потерю Мариуполя и нескольких тысяч пленных.

Но на данном этапе войны риторика украинской власти резко изменилась. Пожалуй впервые украинские власти начали открыто говорить о критической ситуации на фронте и даже признавать успехи российских войск и их умение воевать (чего раньше никогда не было).

Почему так происходит и какова реальная ситуация - разбиралась "Страна".

Два нарратива о положении на фронте

В риторике представителей Офиса президента, а также подконтрольных ему ведомств - Минобороны, МИД, губернаторов - в последнее время появилось два новых нарратива.

Первый - о признании критической ситуации на фронте.

Основной массив заявлений идет от Арестовича. В последние дни он говорил, что Украина "едва выгребает" в Северодонецке. И что ситуация на фронте "аховая".

"Ситуация на фронте аховая для нас. Нас выносят дальнобойными средствами. И нам пока нечего противопоставить противнику. Кроме мужества украинских солдат", - сказал он вчера в одном из интервью.

Также вчера советник Ермака признал, что "темпы нанесения потерь нам превышают наши возможности по их купированию и нанесению ответных потерь".

Причем такие заявления стали звучать в ежедневном режиме. 25 мая Арестович заявил, что ситуация на фронте крайне тяжелая, и "возврат российской армии на север нашей страны, усиление давления по линии Херсон - Запорожье".

А вчера Арестович фактически признал, что Украина потеряла Лиман (ранее украинские власти крайне редко признавали потери городов и то только через несколько дней после того, как это объявят противник).

Изменить эту ситуацию, по его мнению, должен ленд-лиз, который подоспеет через месяц-полтора. "А пока положение на фронте будет усугубляться. Возможны и окружения, и оставления населенных пунктов, и тяжелые потери", - предрек спикер Офиса президента.

Впрочем, и ленд-лиз, по его мнению, срывают. Во-первых Германия, которая так и не начала поставки бронетехники, во-вторых США, отказывающие Киеву в передаче систем ракетно-залпового огня. По этому поводу Арестович сегодня даже задал вопрос Западу: "Мы вам еще как бы нужны? Или уже все? Вы передумали?"

Заявления о критической ситуации звучат и от людей, чей формальный статус выше, чем у Арестовича. В четверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что военная ситуация на востоке Украины намного хуже, чем о ней говорят.

"Ситуация на Донбассе является чрезвычайно плохой. Некоторые деревни уже не существуют физически, поскольку они в руинах", - сказал Кулеба.

"Близким к критическому" положение называл и губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Он признал также и территориальные потери. Если в середине мая он говорил о том, что Украина контролирует 10% территории региона, то 25 мая заявил, что уже только 5%, и "ситуация очень плохая".

Высказывался в аналогичном духе и Владимир Зеленский.

"Сейчас на Донбассе ситуация очень сложная. Фактически туда для наступления брошена вся мощь русской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск – оккупанты хотят разрушить там все", - заявил президент 24 мая.

Второй новый нарратив - признание успехов россиян. Что для военного времени вообще дело немыслимое.

Говоря о возможном захвате Лимана, Арестович в интервью адвокату Марку Фейгину отметил возросший уровень управления в армии РФ.

"То, как российская армия его (Лиман - Ред.) захватила, показывает, что там очень талантливые командиры, и это показывает возросший уровень оперативного управления и умения российской армии", - сказал советник главы Офиса президента.

Также он признал, что ВСУ "проиграли сейчас российской армии по темпам. Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают - использовали все возможные силы и средства централизованного государства".

Вчера вечером Арестович сказал, что противник "научился воевать и его тактический успех может перерасти в оперативный". Правда, сделав оговорку, что россияне "выхватывают люлей" под Запорожьем и Херсоном.

О том, что российские силы "нельзя недооценивать" заявил вчера и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также сказал, что россияне сменили тактику и действуют теперь более концентрированно на Донбассе, создавая там преимущество.

Одновременно в сводках Генштаба участились признание "частичного успеха" россиян при штурме украинских населенных пунктов. Хотя раньше тему территориальных потерь Генштаб старался дипломатично обходить, просто не упоминая захваченные противником города.

Отрывок из сводки Генштаба за 26 мая

Почему на Банковой говорят о "победах русских"?

Важно понимать, что предыдущая риторика украинской власти была совсем обратной. Успехи противника замалчивались либо подавались как поражения (как, например, в Мариуполе). А об участках, где ситуация критическая, старались тоже либо не рассказывать - либо показывать, что все не так уж плохо.

Например, потере Попасной или Рубежного в Луганской области военные спикеры Украины не уделяли столько внимания, сколько сейчас уделяют, возможно, даже менее значимым для общей ситуации населенным пунктам (вроде Лимана).

Хотя стратегическое значение той же Попасной для операций противника на стыке Луганской и Донецкой областей сложно переоценить - из-за потери этого города "посыпалась" Светлодарская дуга, а Луганская область оказалась под угрозой окружения.

Еще накануне потери Попасной Арестович делал успокоительные заявления о том, что ничего это россиянам не даст. "Резервы потратятся, будут сидеть и удерживать Попасную радостно, прятать свои трупы, которые они там сотни положат", - предрекал он 27 апреля.

А уже в ходе боев за Лиман у советника Ермака стала куда более тревожной риторика, хотя этот город стратегически не столь значим (он находится не левом берегу реки Северский Донец, где российские войска и так уже укрепились).

Также не были новостью данные о смене российской тактики во время боев на Донбассе, о чем сейчас заговорили, как о большой угрозе, хотя раньше оценивали ее как ущербную.

Но на самом деле офицеры ВСУ, которые находятся на передовой, еще с конца апреля в разговорах со "Страной" отмечали возросший уровень тактики российских войск.

"Они учатся на своих ошибках первого месяца войны. Уже не ходят большими колоннами, умело маневрируют, гораздо чаще используют беспилотники для корректировки огня. Наращивают мощь и точность огневых ударов, сначала выжигая уркперайоны и только потом начиная наступление. Если наталкиваются на сопротивление, отходят и снова вызывают огневую поддержку. Это позволяет им медленно, но продвигаться вперед, проламывая нашу оборону. Кроме того, после того, как россияне отвели войска с Киевской, Сумской и Черниговской областей, они резко сократили линию фронта, что позволило им практически полностью прикрыть ее системами ПВО. Что снизило эффективности использования нами ударных беспилотников", - говорил в разговоре со "Страной" один из украинских офицеров.

То есть, на данный момент сменилась больше риторика украинских властей, чем российская тактика и стратегия.

Основных объяснения такой перемене настроений может быть три.

1. Имеет место попытка надавить на Запад с целью ускорить поставки вооружений.

Об этом украинские власти прямо говорят, увязывая проблемы на фронте с тем, что Запад медлит с обещанным ленд-лизом. Как уже говорилось, на данный момент основное требование - это американские системы залпового огня.

Это оружие, видимо, так или иначе будет предоставлено, судя по утечкам в западных СМИ. А вот изменит ли оно ситуацию на фронте, будет зависеть от количества и скорости поставок. И с этим есть серьезные проблемы. Особенно учитывая, что оставшиеся с советских времен запасы боеприпасов к технике советского образца (которая находится на вооружении ВСУ) постепенно истощаются.

В Пентагоне, например, вчера заявили, что из 108 обещанных гаубиц поставили "более 80". А также 160 тысяч снарядов из 208 тысяч.

О поставках гаубиц Байден объявил еще 21 апреля. Прошло уже больше месяца, но, как видим, весь уже одобренный пакет по 155-миллиметровым пушкам еще не реализован.

Это говорит о сложностях как с логистикой таких поставок, так и, вероятно, с их запасами у самих американцев и уж тем более - у союзников. Ту же проблему военные США поднимают с намечающимися поставками в Украину ракетных систем залпового огня.

Кроме того, в случае с гаубицами, мы может видеть, что за этот месяц никакого перелома в войне они не создали. Более того, украинские войска сейчас находятся в критической ситуации на Донбассе, что признается официально. То есть пока эффекта от новых пушек внешнему наблюдателю незаметно.

Вывод здесь напрашивается очевидный - пока объемов западной помощи в тяжелом вооружении недостаточно, чтобы переломить ситуацию в пользу ВСУ. Поэтому заявления Украины призваны заставить Запад намного поставлять оружие.

2. Второе объяснение, не исключающее первого - поиск виноватых.

На фоне перспектив окружения Северодонецко-Лисичанской группировки, о чем говорят уже все, украинской власти уже нет смысла замалчивать эту угрозу. Но имеет смысл переложить вину на кого-то другого. В данном случае - на "нерасторопный" Запад, который медлит с помощью.

Этим, например, можно будет объяснить приказ на отступление с этого направления, если он будет отдан (к чему украинскую власть уже многие призывают, чтоб избежать окружения войск - например, главред "Цензора" Юрий Бутусов, который находится в Северодонецке). Да и любые другие проблемы на фронте.

3. Третий элемент этой мозаики не столь очевиден. Но при определенных обстоятельствах может сыграть свою роль.

Если ситуация для ВСУ станет стратегически неблагоприятной, а западная помощь критически не будет успевать, у властей Украины появится повод объявить о смене концепции. На Банковой смогут заявить о том, что хотели бороться до конца, но враг слишком силён, а союзники не помогают в нужном объеме.

Поэтому Украине нужна передышка, чтобы удержать фронт и накопить силы. То есть - перемирие.

Кстати, своим видением того, когда это перемирие может наступить, Арестович уже делился.

По его мнению, Россия готова будет пойти на перемирие, если ее войска полностью захватят Донбасс, а также продолжат удерживать то, что имеют на юге Украины - часть Запорожской области и почти всю Херсонскую.

"Потом Путин, скорее всего, скажет Европе: мы все, мы захватили все, что мы хотели, мы готовы к переговорам. Давайте будем мириться", - считает советник главы Офиса президента.

По его мнению, пойти на такие переговоры было бы ошибкой Запада. Да и Зеленский не раз говорил, что переговоры могут начаться лишь после того, как Россия уйдет со всех захваченных территорий и вернется к линии разграничения до 24 февраля.

Но понятно, что если ситуация на фронте будет резко ухудшаться, а США и Европа не смогут этому помешать, то концепция в Киеве может измениться. Тем более, что виновников такой ситуации на Банковой уже нашли.