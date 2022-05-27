Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, высоко оценив действия россиян в Лимане, отметил, что на ряде других направлений противник несет потери.

Об этом Арестович сообщил в интервью на YouTube-канале "ФейгинLive".

"Они научились воевать и их тактических успех может перерасти в оперативный, но и тут не все так плохо. Они на Бахмутовском направлении давят, а на Запорожском выхватывают люлей. Выхватывают люлей на Марьинском направлении, относительно - на Авдеевском. Точно выхватывают на Херсонском", - пояснил советник главы Офиса президента.

В то же время Алексей Арестович продолжил давать пессимистические оценки как ситуации на фронте, так и позиции Запада.

"Ситуация на фронте аховая для нас. Нас выносят дальнобойными средствами. И нам пока нечего противопоставить противнику. Кроме мужества украинских солдат", - сказал Арестович.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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