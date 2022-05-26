В четверг, 26 мая, идет уже четвертый месяц войны РФ в Украине.

В Харьковской области противник пытается выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере.

На севере Донецкой области сейчас ключевой пункт - город Лиман к востоку от Славянска.

В Луганской области обстрелы Северодонецка увеличиваются в геометрической прогрессии.

Пограничники Черниговской области Украины говорят, что россияне снова накапливают войска и технику у кордона и опасаются нового вторжения РФ с северного направления.

Подробнее о том, как прошел вчерашний день, читайте в наших итогах за 25 мая.

В этом онлайне краткая хроника из наиболее значимых новостей 26 мая. Материал обновляется.

26 мая

09:30 Сегодня с 10 утра до 15:00 работает "зеленый коридор" для желающих выехать из Запорожья на подконтрольную противнику территорию в районе Каменское.

Об этом сообщил городской глава Энергодара.

В случае изменения ситуации с безопасностью коридор будет закрыт.

09:29 Разрушения в Северодонецке, который штурмует российская армия и "ЛНР".

09:04 На юге Украины противник строит уже третью линию обороны. Это свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях, считают в ГУР Минобороны.

Разведка сообщает, что усиление происходит вследствие перемещения войск с территории Крымского полуострова, куда они попадают из РФ.

В группировку РФ на юге Украины, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а уже третья линия обороны. И это говорит о том, что можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", - заявил представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.

09:00 "Немецкая помощь уже в пути". Посол Украины в Германии Мельник продолжает троллить правительство ФРГ за промедление с военными поставками.

Послу в комментариях немцы показали новость, что Израиль тоже не хочет поставлять оружие.

А один из пользователей написал, что "ни Германия, ни НАТО не смогут доставить нужное вам оружие быстрее, чем вы его потребуете".

"Лучше радуйтесь, что США, ЕС и Германия дали столько денег, что Украина еще не развалилась как государство", - пишут в комментариях на немецком языке.

08:50 В полиции прокомментировали вчерашнюю стрельбу на Холодной горе в Харькове, в результате которой погибли три человека.

По информации полиции, информация о том, что неизвестный стреляет из автомата, поступила в дежурную часть около 20:50.

"На задержание злоумышленника оперативно были направлены полицейские полки полиции особого назначения, управления уголовного розыска, территориального подразделения. При задержании правонарушитель был обезврежен", - сообщила пресс-служба региональной полиции в Facebook.

Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Сейчас обстоятельства происшествия и участники перестрелки устанавливаются.

08:45 Британская разведка посвятила свой утренний выпуск состоянию ВДВ России, обвинив эти войска в "заметных тактических провалах" на войне в Украине.

Речь идет о попытке наступления на Киев через Гостомель в марте, где российские десантники захватили аэродром.

Само наступление, напомним, провалилось, хотя Гостомель Украина вернула только после того, как все российские войска покинули Киевскую область.

Также британцы вменяют российским десантникам неудачную переправу в Белогоровке и остановку продвижения под Изюмом.

"ВДВ использовался в миссиях, лучше подходящих для тяжелой бронированной пехоты, и понес тяжелые потери во время кампании", - полагают в разведке.

Виной всему "неправильное управление этим потенциалом и неспособность России обеспечить превосходство в воздухе".

"Неспособность предвидеть украинское сопротивление и последующая самоуспокоенность российских командиров привели к значительным потерям многих наиболее элитных подразделений России", - считает разведка.

08:40 Между странами НАТО существуют неформальные договоренности о том, чтобы не поставлять в Украину некоторые виды вооружений, сообщает DPA.

Такие договоренности, по информации агентства, вызваны опасениями в Альянсе и стремлением, чтобы риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией был сведен к минимуму.

"Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись", - сообщает DPA.

В НАТО, комментируя эту тему, заявили, что все решения о поставках в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов.

Однако, по словам дипломатов, они пока придерживались неформальных договоренностей — еще и потому, что в противном случае им пришлось бы опасаться, что они не получат полной поддержки своих партнеров по Альянсу в случае нападения России.

"По этой причине Польша, например, более двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину истребителей МиГ-29 советской разработки", - сообщает агентство.

Впрочем, как пишет DPA, анализ рисков при поставках вооружений в Украину постоянно обновляется. Соответственно, нельзя исключать, что в какой-то момент Киев получит и западные боевые танки и истребители.

08:25 В Мариуполе учебный год в школах будет длиться до 1 сентября, рассказал советник украинского мэра города Петр Андрющенко.

По его мнению, это делают, чтобы адаптировать детей к российской учебной программе.

"Детям все лето будут преподавать русский язык и литературу, историю России и математику на русском", - сообщил Андрющенко.

В Мариуполе для этого планируют открыть 9 школ, но для них, по данным советника, не хватает учителей - сейчас есть только 53 педагога (то есть по шесть на каждую школу).

08:22 Пушилин заявил, что "армия ДНР" уже вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины.

Он объясняет это стратегией по "защите Донбасса", которую, по его мнению, нельзя реализовать, выйдя на админграницы Донецкой области.

О том, что подразделения "ДНР" и "ЛНР" находятся за пределами Донбасса, было известно давно (в том числе и по скандалам с мобилизованными). Но сейчас Пушилин озвучил это официально.

08:20 Более детальные выводы "Института изучения войны" по ситуации на Донбассе:

Россияне наступают в нескольких направлений от Попасной, чтобы завершить окружение Луганской области - на восток, северо-восток и на юго-запад. Все три движения направлены на захват ключевых трасс, ведущих из Лисичанска.

Приоритет отдается именно этим направлениям, а не наступлению на Бахмут, считают в Институте. Хотя войска и продвигаются к этому городу с юга, от Светлодарска, и ведут обстрелы украинских позиций.

При этом эксперты полагают, что россияне вряд ли смогут полностью изолировать украинские силы в Северодонецке - учитывая сеть альтернативных дорог в регионе. "Им потребуется заблокировать или разрушить Бахмут и Северск, чтобы завершить Луганский котел", - пишут в Институте.

При этом там говорят, что "через несколько дней русские, скорее всего, перекроют наземные линии коммуникации на Севердонецк и Лисичанск". В том числе наступая из Лимана на Северск.

08:15 Газета The New York Times публикует фото с неудачной для россиян переправы в Белогоровке Луганской области.

Там, по данным издания, при попытке форсировать Северский Донец, погибло около 400 российских солдат - такую цифру журналистам озвучили украинские военные.

В тот день, 8 мая, ВСУ дали значительной части сил противника возможность переправиться на южный берег реки, а затем нанесли по ним удар.

Параллельно вниз по течению ркеи пустили мины, которые взорвали понтонные мосты. Пути к отступлению были отрезаны.

На предложения сдаться россияне не реагировали, многие пытались спастись, переплывая Донец в обратном направлении.

08:10 Сводка Генштаба ВСУ на утро 26 мая. Основное:

1. Противник наращивает усилия, чтобы взять под свой полный контроль Лиман.

2. РФ пытается закрепиться в районе Северодонецка. Был штурм Устиновки по направлению от Тошковки.

3. Генштаб не подтверждает захват Нагорного на трассе Лисичанск-Бахмут, о чем вчера писал главред "Цензора" Бутусов. Противник это село штурмовал, но был отбит.

4. На юге Донецкой области враг пытался захватить поселок Золотая Нива на трассе между Великой Новоселкой и Угледаром.

5. В направлении Кривого Рога противник штурмовал Николаевку.

08:05 Ключевые выводы по ситуации на фронтах за минувшие сутки - от американского Института изучения войны.

1. Российские силы уделяли первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии связи к юго-западу от Северодонецка и завершить усилия по окружению всей Луганской области.

2. Российские войска, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать этот плацдарм для координации наступления к юго-востоку от Изюма, чтобы начать наступление на Северск.

3. Россияне могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские коммуникации на юго-западе и северо-западе области.

4. Противник нанес удар по городу Запорожье, пытаясь вывести из строя ключевой логистический узел для украинских сил, действующих на востоке. Отметим, что сама Россия говорила об ударе по заводу "Мотор Сич", который производит авиадвигатели.

08:00 Губернатор Хмельницкой области Гамалий сообщил, что ночью в регионе сбили ракету, обломки которой упали в поле.