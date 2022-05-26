Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня, 26 мая, что военная ситуация на востоке Украины намного хуже, чем о ней говорят.

Об этом сообщает Reuters.

Во время прямой сессии вопросов и ответов в Twitter Кулеба также сказал, что Украина по-прежнему нуждается в тяжелом вооружении для эффективной борьбы с Россией.

"Судя по тому, как один и тот же тезис повторяют Арестович, Подоляк и Кулеба, нынешняя установка Банковой: сгущать краски в отношении ситуации на фронте, чтобы получить от Запада РСЗО", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал одной из ключевых проблем украинской армии на сегодня отсутствие поставок с Запада ракетных систем залпового огня дальнего радиуса действия, которые у ВСУ закончились.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал дать Украине ракетные системы залпового огня, чтобы отбить наступление российских войск на Донбассе.

Между тем Белый дом опасается отправлять Украине дальнобойные РСЗО из-за риска расширения конфликта.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.