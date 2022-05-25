Оккупанты продолжают наступать на Северодонецк. Боевые действия проходят на окраинах города. За минувшие сутки в результате обстрелов погибли 6 человек, еще 8 ранены.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В Северодонецке шесть погибших и восемь раненых, цифры не окончательные, потому что обстрелы не прекращаются, обследовать территорию практически нереально. Всех убитых и раненых нашли на улице", - рассказал он.

Также Гайдай сообщил ,что обстрелы Северодонецка 25 мая увеличиваются в геометрической прогрессии. Российские войска подошли так близко, что могут обстреливать город из минометов.

Вчера были бои на окраинах города, сообщил он.

По его словам, цель россиян - захватить Луганщину во что бы это не стало. Для этого противник перебросил войска из Донецкой области.

Напомним, в ночь с 24 на 25 мая американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы, вероятно, отказались от усилий по окружению крупных украинских формирований на востоке Украины и вместо этого пытаются обеспечить меньшее окружение и сосредоточиться на Северодонецке.

Война в Украине продолжается уже 91-й день. "Страна" следит за происходящим 25 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 90-го дня войны. Продолжались бои на Донбассе. Северодонецк находился в полуокружении, бои шли на его окраинах. Российские войска вошли в Светлодарск и вывесили на администрации свой флаг. В районе Донецка основные усилия враг сосредоточил на Авдеевке. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война достигнет переломного момента в августе и активная фаза закончится к концу года.

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