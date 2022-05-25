В среду, 25 мая, пошел уже четвертый месяц войны в Украине после масштабного вторжения РФ.

Северодонецк находится в полуокружении, бои идут на его окраинах.

Западнее Попасной россияне достигли населенных пунктов, из которых могут обстреливать трассу Лисичанск - Бахмут. Это пока единственный возможный выезд из Луганской области из зоны активных боевых действий.

В Донецкой области военные РФ заняли Светлодарск, это совсем рядом с Бахмутом, который постоянно подвергается обстрелам. Второй месяц подряд штурмуют Авдеевку.

Подробнее о том, как прошел вчерашний день, 24 мая, читайте в итоговом материале.

В этом онлайне кратко главные новости за сегодня, 25 мая. Материал обновляется.

25 мая

09:38 Россия готовит на Донбассе три "котла", сообщает американский Институт изучения войны.

- район Северодонецка и Лисичанска

- вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной

- вокруг Авдеевки.

При этом от запланированного ранее глубокого окружения украинских сил на востоке Украины Кремль, судя по всему, отказался.

Украинские силы отходят к юго-западу от Попасной в районе Бахмута (оставив Светлодарск), чтобы защитить линии снабжения от российских наступлений на юго-востоке от Бахмута, считают в "Институте".

09:22 Еще одно важное сообщение от жены командира "Азова" Дениса Прокопенко.

Она рассказала The Guardian, что ее мужа и других "азовцев" держат на территории "ДНР".

А именно в Еленовской колонии, а также в больнице Новоазовска (там лежат тяжелораненые).

О том, что кого-то вывозили в Россию, о чем ходили упорные слухи, Екатерине Прокопенко ничего не известно.

09:16 Военные столкнулись со специфической тактикой противника на северо-востоке Николаевской области в направлении Кривого Рога.

Две бронемашины "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наблюдательный пост.

На атакующих была форма ВСУ. Атаку отбили, четырех нападавших убили, сообщает Оперативное командование "Юг".

09:11 Ночью по Краснополью Сумской области нанесли ракетный удар. Били ракетами воздушного базирования - то есть, с самолета.

Есть разрушения, но жертв, предварительно, нет, сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.

09:05 Британская разведка полагает, что Украина не сможет заменить морские поставки зерна наземными.

"В результате значительные запасы украинского зерна остаются на складах и не могут быть экспортированы", - сообщает ведомство.

Цены на продукты в мире поэтому будут возрастать.

"Боевые действия уже оказали косвенное давление на мировые цены на зерно. В то время как угроза морской блокады России продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к портам Украины, возникающий в результате дефицит предложения еще больше повысит цены на многие основные продукты", - сообщает разведка.

08:57 В Северодонецке за минувшие сутки - шесть погибших и восемь раненых.

На видео - как выглядят дома после обстрелов.

По данным губернатора Сергея Гайдая, сейчас идут бои на окраинах Северодонецка.

08:50 Ракетный и авиационный удар по Краматорску произошел сегодня ночью. Пострадал многоквартирный дом в спальном районе и частный сектор.

Жертв и раненых нет, сообщил мэр Александр Гончаренко.

08:38 Мэр Покровска Требушкин сообщил, что после удара по город у погибших нет. Но шесть человек ранено.

08:28 Через несколько часов после визита Байдена в Южную Корею, КНДР запустила три новых ракеты. Одна из них - баллистическая, передают южнокорейские медиа.

Судя по всему, речь о новом испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", которую власти КНДР впервые запустили в марте (на фото).

08:15 В результате утреннего удара по Запорожью погиб, по предварительным данным, 1 человек.

Еще трое получили ранения, сообщает Запорожская ОВА.

Только в частном секторе города на данный момент зафиксированы повреждения у 62 домов.

08:14 По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате удара по Кривому Рогу нет, сообщил глава облсовета Николай Лукашук.

Ракеты, по его словам, летели со стороны Херсонской области (то есть, видимо, с Черного моря).

08:13 Жена командира "Азова" Дениса Прокопенко рассказала The Guardian, что ее мужа держат в "более-менее удовлетворительных" условиях.

Прокопенко - один из руководителей гарнизона Мариуполя, который на прошлой неделе сдался в плен на Азовстали.

"Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я", - рассказала изданию Екатерина Прокопенко.

"Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные", - добавила она.

"Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию", — сказала Прокопенко.

08:09 За неделю рейтинг Байдена снова упал - до уровня 36%. По замерам предыдущей недели, он составлял 42%.

Результаты социологии публикует Reuters совместно с компанией Ipsos.

Причина падения - инфляция в США.

Агентство при этом отмечает, что у Трампа рейтинг через год с лишним президентства падал еще сильнее - до 33%.

08:08 По Кривому Рогу сегодня утром нанесли три ракетных удара. Попали в промышленное предприятие, серьезные разрушения.

Информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Валентин Резниченко.

08:07 Минфин призвал вернуть все налоги на довоенный уровень - то есть повысить их.

"Считаю, что надо вернуть все налоги до довоенного уровня. Бизнесу мы помогли. Теперь надо помочь государству, которое финансирует армию", - заявил в эфире телемарафона министр Сергей Марченко.

Налоги были снижены после вторжения России. Также были остановлены проверки бизнеса.

08:06 На зерновой кризис в мире из-за войны в Украине отреагировал Китай.

Глава МИД КНР Ван И призвал создать зеленый коридор для экспорта российского и украинского зерна.

Об этом он заявил во время разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Ван И призвал как можно скорее прекратить конфликт между Украиной и Россией для открытия подобного коридора. И подчеркнул, что Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами и "не останется в стороне".

То есть Китай увязывает разблокировку портов Украины в целом с окончанием войны, и это существенное отличие от позиции Запада.

Но, судя по всему, китайцев рост цен на еду тоже не слишком радует.

08:05 Мэр Покровска Руслан Требушкин сообщил о взрыве в городе. Деталей пока нет.

08:04 Число жертв стрельбы в Техасе выросло до 20 человек. Погибли 18 детей и двое взрослых.

На преступление отреагировал генсек ООН, назвав его "чудовищным".

08:03 Назначенные Россией "власти" Запорожской области делают заявления, аналогичные тому, что звучат из Херсона.

Представитель "администрации" Владимир Рогов заявил две вещи.

Во-первых, что претендует на "освобождение" всей территории области. Во-вторых, что планов создавать "народную республику" нет, речь пойдет сразу о включении в состав РФ.

"Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", - сказал Рогов.

Возвращение Запорожской области под контроль Украины, по его мнению, "исключено".

08:02 Сводка Генштаба ВСУ на утро 25 мая. Основное:

1. К северу от Харькова у границы с Россией продолжается штурм противником села Терновое.

2. На границе Харьковской и Донецкой областей враг штурмовал село Пасека на западном берегу Северского Донца.

3. Противник ведёт боевые действия в районе города Лиман.

Вчера из разных источников сообщалось, что россияне и "ДНР" вошли в город и контролируют до половины его территории.

4. Идут боевые действия за Северодонецк (другой конкретики нет), от Бахмута противник наступает в сторону Яковлевки, Троицкого и Камышевахи.

Яковлевка расположена к северу от стратегической трассы Лисичанск-Бахмут.

Троицкое, как сообщал вчера Институт изучения войны (США), уже захвачено противником на пути в Светлодарск.

О потере Светлодарска в сводке не упоминается, хотя это уже подтвердили власти ещё вчера.

08:00 Сегодня рано утром по Запорожью был нанесён удар четырьмя ракетами. Одну из них сбило ПВО, сообщает Запорожская обладминистрация. Три другие вызвали мощные взрывы. Над городом поднимается дым.