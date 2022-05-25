В среду, 25 мая, пошел уже четвертый месяц войны в Украине после масштабного вторжения РФ.
Северодонецк находится в полуокружении, бои идут на его окраинах.
Западнее Попасной россияне достигли населенных пунктов, из которых могут обстреливать трассу Лисичанск - Бахмут. Это пока единственный возможный выезд из Луганской области из зоны активных боевых действий.
В Донецкой области военные РФ заняли Светлодарск, это совсем рядом с Бахмутом, который постоянно подвергается обстрелам. Второй месяц подряд штурмуют Авдеевку.
Подробнее о том, как прошел вчерашний день, 24 мая, читайте в итоговом материале.
В этом онлайне кратко главные новости за сегодня, 25 мая. Материал обновляется.
25 мая
09:38 Россия готовит на Донбассе три "котла", сообщает американский Институт изучения войны.
- район Северодонецка и Лисичанска
- вокруг Золотого к северо-востоку от Попасной
- вокруг Авдеевки.
При этом от запланированного ранее глубокого окружения украинских сил на востоке Украины Кремль, судя по всему, отказался.
Украинские силы отходят к юго-западу от Попасной в районе Бахмута (оставив Светлодарск), чтобы защитить линии снабжения от российских наступлений на юго-востоке от Бахмута, считают в "Институте".
09:22 Еще одно важное сообщение от жены командира "Азова" Дениса Прокопенко.
Она рассказала The Guardian, что ее мужа и других "азовцев" держат на территории "ДНР".
А именно в Еленовской колонии, а также в больнице Новоазовска (там лежат тяжелораненые).
О том, что кого-то вывозили в Россию, о чем ходили упорные слухи, Екатерине Прокопенко ничего не известно.
09:16 Военные столкнулись со специфической тактикой противника на северо-востоке Николаевской области в направлении Кривого Рога.
Две бронемашины "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наблюдательный пост.
На атакующих была форма ВСУ. Атаку отбили, четырех нападавших убили, сообщает Оперативное командование "Юг".
09:11 Ночью по Краснополью Сумской области нанесли ракетный удар. Били ракетами воздушного базирования - то есть, с самолета.
Есть разрушения, но жертв, предварительно, нет, сообщил губернатор Дмитрий Живицкий.
09:05 Британская разведка полагает, что Украина не сможет заменить морские поставки зерна наземными.
"В результате значительные запасы украинского зерна остаются на складах и не могут быть экспортированы", - сообщает ведомство.
Цены на продукты в мире поэтому будут возрастать.
"Боевые действия уже оказали косвенное давление на мировые цены на зерно. В то время как угроза морской блокады России продолжает сдерживать доступ коммерческих судов к портам Украины, возникающий в результате дефицит предложения еще больше повысит цены на многие основные продукты", - сообщает разведка.
08:57 В Северодонецке за минувшие сутки - шесть погибших и восемь раненых.
На видео - как выглядят дома после обстрелов.
По данным губернатора Сергея Гайдая, сейчас идут бои на окраинах Северодонецка.
08:50 Ракетный и авиационный удар по Краматорску произошел сегодня ночью. Пострадал многоквартирный дом в спальном районе и частный сектор.
Жертв и раненых нет, сообщил мэр Александр Гончаренко.
08:38 Мэр Покровска Требушкин сообщил, что после удара по город у погибших нет. Но шесть человек ранено.
08:28 Через несколько часов после визита Байдена в Южную Корею, КНДР запустила три новых ракеты. Одна из них - баллистическая, передают южнокорейские медиа.
Судя по всему, речь о новом испытании межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", которую власти КНДР впервые запустили в марте (на фото).
08:15 В результате утреннего удара по Запорожью погиб, по предварительным данным, 1 человек.
Еще трое получили ранения, сообщает Запорожская ОВА.
Только в частном секторе города на данный момент зафиксированы повреждения у 62 домов.
08:14 По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате удара по Кривому Рогу нет, сообщил глава облсовета Николай Лукашук.
Ракеты, по его словам, летели со стороны Херсонской области (то есть, видимо, с Черного моря).
08:13 Жена командира "Азова" Дениса Прокопенко рассказала The Guardian, что ее мужа держат в "более-менее удовлетворительных" условиях.
Прокопенко - один из руководителей гарнизона Мариуполя, который на прошлой неделе сдался в плен на Азовстали.
"Он сказал, что с ним все в порядке, и спросил, как я", - рассказала изданию Екатерина Прокопенко.
"Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные", - добавила она.
"Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию", — сказала Прокопенко.
08:09 За неделю рейтинг Байдена снова упал - до уровня 36%. По замерам предыдущей недели, он составлял 42%.
Результаты социологии публикует Reuters совместно с компанией Ipsos.
Причина падения - инфляция в США.
Агентство при этом отмечает, что у Трампа рейтинг через год с лишним президентства падал еще сильнее - до 33%.
08:08 По Кривому Рогу сегодня утром нанесли три ракетных удара. Попали в промышленное предприятие, серьезные разрушения.
Информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Валентин Резниченко.
08:07 Минфин призвал вернуть все налоги на довоенный уровень - то есть повысить их.
"Считаю, что надо вернуть все налоги до довоенного уровня. Бизнесу мы помогли. Теперь надо помочь государству, которое финансирует армию", - заявил в эфире телемарафона министр Сергей Марченко.
Налоги были снижены после вторжения России. Также были остановлены проверки бизнеса.
08:06 На зерновой кризис в мире из-за войны в Украине отреагировал Китай.
Глава МИД КНР Ван И призвал создать зеленый коридор для экспорта российского и украинского зерна.
Об этом он заявил во время разговора с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
Ван И призвал как можно скорее прекратить конфликт между Украиной и Россией для открытия подобного коридора. И подчеркнул, что Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами и "не останется в стороне".
То есть Китай увязывает разблокировку портов Украины в целом с окончанием войны, и это существенное отличие от позиции Запада.
Но, судя по всему, китайцев рост цен на еду тоже не слишком радует.
08:05 Мэр Покровска Руслан Требушкин сообщил о взрыве в городе. Деталей пока нет.
08:04 Число жертв стрельбы в Техасе выросло до 20 человек. Погибли 18 детей и двое взрослых.
На преступление отреагировал генсек ООН, назвав его "чудовищным".
08:03 Назначенные Россией "власти" Запорожской области делают заявления, аналогичные тому, что звучат из Херсона.
Представитель "администрации" Владимир Рогов заявил две вещи.
Во-первых, что претендует на "освобождение" всей территории области. Во-вторых, что планов создавать "народную республику" нет, речь пойдет сразу о включении в состав РФ.
"Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет", - сказал Рогов.
Возвращение Запорожской области под контроль Украины, по его мнению, "исключено".
08:02 Сводка Генштаба ВСУ на утро 25 мая. Основное:
1. К северу от Харькова у границы с Россией продолжается штурм противником села Терновое.
2. На границе Харьковской и Донецкой областей враг штурмовал село Пасека на западном берегу Северского Донца.
3. Противник ведёт боевые действия в районе города Лиман.
Вчера из разных источников сообщалось, что россияне и "ДНР" вошли в город и контролируют до половины его территории.
4. Идут боевые действия за Северодонецк (другой конкретики нет), от Бахмута противник наступает в сторону Яковлевки, Троицкого и Камышевахи.
Яковлевка расположена к северу от стратегической трассы Лисичанск-Бахмут.
Троицкое, как сообщал вчера Институт изучения войны (США), уже захвачено противником на пути в Светлодарск.
О потере Светлодарска в сводке не упоминается, хотя это уже подтвердили власти ещё вчера.
08:00 Сегодня рано утром по Запорожью был нанесён удар четырьмя ракетами. Одну из них сбило ПВО, сообщает Запорожская обладминистрация. Три другие вызвали мощные взрывы. Над городом поднимается дым.