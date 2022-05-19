Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ на международные рынки для продуктов питания и удобрений из России. Такой же призыв звучал из его уст 16 мая.

Заявление прозвучало в ходе министерской встречи "Дорожная карта по глобальной продовольственной безопасности – призыв к действиям", проведенной США.

"Эффективное решение продовольственного кризиса не представляется возможным без реинтеграции в мировые рынки украинского производства продуктов питания, а также продовольствия и удобрений, выпускаемых Россией и Белоруссией", - заявил Гутерреш.

Он подчеркнул, что российские продукты питания и удобрения должны иметь "полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки".

Как писала "Страна", попавшие под санкции Россия и Беларусь являются крупнейшими в мире поставщиками калийных удобрений. Поэтому с удобрениями может быть глобальный кризис, связанный как со сбоем поставок, так и с ростом цены.

Также мы сообщали, что страны "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Франция и Япония) не будут вводить против России санкции, которые затронут экспорт сельхозпродукции в развивающиеся страны.