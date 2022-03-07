Война в Украине рушит мировые рынки. В понедельник, 7 марта нефть и газ резко взлетели в цене, а фондовые биржи буквально посыпались. Сегодня европейские фондовые рынки открылись резким падением индексов.

Франкфуртский DAX уже с первых минут торгов обвалился на 3,9 %, парижский CAC 40 - более чем на 3%, а миланский - почти на 6%. Неспокойно было и на азиатских биржах. Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал на 3%.

Цены на нефть установили новый рекорд - почти 140 долларов за баррель. Таких ценников мир не помнит со времен кризиса 2008 года.

"И это еще не предел. После того, как США и Европа открыто заговорили об эмбарго на российскую нефть, котировки могут взлететь и до 200 за баррель",- говорит руководитель аналитического департамента Forex Club Андрей Шевчишин.

Газ на лондонской бирже ICE сегодня с утра торговался по 3900 долларов за тысячу кубометров. Правда, затем цена упала на тысячу, но она все равно рекордная.

Ажиотаж сейчас и на сырьевых рынках. Никель только за сегодняшний день подорожал на 10%, цены на алюминий впервые достигли 4 тысяч долларов, а подсолнечное масло (его главным экспортером в мире является Украина) буквально на глазах становится дефицитом - покупатели за него уже бьются.

"Не исключено, что из за событий в Украине и вокруг Украины мир ждет сначала энергетический и сырьевой кризис, а затем масштабный общемировой экономический кризис", - говорит Шевчишин.

Разбирались, как мировая экономика летит в пропасть из-за войны в нашей стране.

Нефть по $200, газ по $3000?

Главные сенсации сегодняшнего дня - рекордные цены на нефть и газ. Нефть марки Brent выросла на мировых биржах на 18%, по сравнению с предыдущими торговцами. На утро, 7 марта, ценник достиг 139,13 за баррель.

Таких котировок мир не помнит с 2008 года (тогда нефть дорожала до 143 долларов за баррель).

Даже в 2012 году, который считался периодом дорогой нефти, максимальные котировки не превышали 128 долларов за баррель.

Отметим, что нефть росла в цене уже давно. Эксперты поясняли этот тренд восстановлением мировой экономики после пандемии и неспособностью ОПЭК оперативно отреагировать на рост спроса и нарастить добычу.

С началом войны в Украине и последовавших за этим международных санкций в отношении РФ на нефтебиржах появился новый раздражитель. Правда, санкции российской нефти напрямую пока не коснулись, хотя многие трейлеры начали игнорировать ресурс агрессора, несмотря на скидки.

Но сейчас вокруг нефти закручивается новая интрига. США и ЕС открыто обсуждают эмбарго на российские нефтяные поставки. О возможном запрете на российскую нефть в воскресенье заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

И нефть почти по 140 долларов за баррель - как раз реакция рынка на происходящее.

"Тут еще многое неясно. США плетет свои интриги - договаривается о возвращении на мировой рынок нефти Венесуэлы,обсуждает компромиссы с Ираном. Если будут поставки из той же Венесуэлы, они немного смягчат возможное эмбарго на российский ресурсНо полностью образовавшийся вакуум все равно не закроют. Поэтому какими будут цены, можно только догадываться. Нп исключаю, что нефть может подорожать и до 200 долларов за баррель",- говорит Шевчишин.

В CMC Markets прогнозируют, что уже в ближайшее время нефть будет по 150 долларов. Это ускорит мировую инфляцию и заставит центробанки повышать учётную ставку.

В Bank of America прогнозирую, что бойкот российской нефти спровоцируют мировой дефицит па уровне 5 млн баррелей в сутки, а ценник может вырост до 200 долларов за баррель.

В JP Morgan считают, что в этом году нефть может подорожать до 185 долларов за баррель.

Понятно, что при таких ценниках на нефть существенно подорожают нефтепродукты, логистика, а также связанные с нефтью биржевые товары. Сможет ли моровая экономика расти при нефти по 200 долларов - большой вопрос.

По газу ситуация не лучше. 7 марта на европейских биржах ценники поднялись до рекордных 3900 долларов за тысячу кубов, что почти на 80% выше, чем на пятничных торгах на прошлой неделе. Правда, всего за час котировки опустились на тысячу - до 2900 долларов.

Рекордными ценниками биржи отреагировали на риски по транзиту российское газа в Европу, - пояснил руководите специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев.

"Российский газ обеспечивает 30% европейского потребления. Транзит сейчас идет через нашу ГТС и "Северный поток-1". После того, как в Украине озвучили идею перекрыть транзит из-за войны, а имеющийся в трубе газ экспроприировать в пользу государства, трейдеры откровенно занервничали. Да и в целом из-за военных действий существует постоянная угроза транзита газа в Европу. Это значит, что цены останутся высокими. Напрямую биржевые котировки не влияют на стоимость газа для конкретных потребителей, но все же зависимость контрактной цены от биржевой есть. Это значит, что газ будет дорожать для производителей, соответственно, вырастут цены и на конечную продукцию", - говорит Рябцев.

От руды до никеля

Лихорадит также сырьевые рынки. Индекс Bloomberg Commodity ( показывает изменения стоимости корзины из разных товарных активов) достиг максимума с 2014 года, прибавив за последнюю неделю 17,8% (с начала года рост составил 33,5%).

Ценники на никель, палладий, олово, медь, алюминий сегодня взлетели на рекордные отметки. К примеру, никель, по сравнению с торгами на прошлой неделе, подорожал на 10% ( с начала войны в Украине - на 19%), алюминий впервые вышел га отметку в 4 тысячи долларов за тонну. Ажиотаж по металлам вызвали санкции против России (к примеру, по алюминию она обеспечивает 6% мировых поставок, по никелю - 7%, по меди -3;5%).

Дорожает также один из основных украинских экспортных товаров - железная руда. За прошлую неделю ценники на руду в Китае подскочили на 16%, почти до 129 долларов за тонну.

Одна из основных причин - война в Украине, которая ставит под вопрос стабильность поставок (сейчас украинские порты закрыты и отгрузка продукции не ведется). Почти на 5% за прошлую неделю выросла в цене сталь.

И прогнозы по ценам у экспертов не сильно оптимистические - уже в ближайшее время прочат дальнейший рост, минимум, на 10%.

Голодное время

Но, пожалуй, больше всего мир ощутит резкий рост цен на продовольствие. Цены на еду - от пшеницы и кукурузы до сахара и мяса - растут еще с 2020 года. Сначала продукция была дорогой из-за пандемии, затем последовал пост-ковидный рост цен, а в этом году котировки гонит вверх политика. Даже на фоне заявлений о вторжении России зерно уже начало дорожать. На рынки возникли опасения относительно доступности экспорта украинского зерна, а, в случае начала военных действия, - удара по сельскому хозяйству и выведения из оборота части угодий. В целом сейчас посевная в воюющей стране под большим вопросом.

На прошлой неделе ценники на пшеницу вышли на максимум за последние 14 лет - 375 долларов за тонну. Рекордным оказался также недельный рост - плюс 40%.

"Россия, и Украина являются крупными производителями пшеницы, на долю которых приходится около 30% мирового экспорта, так что это одно из направлений, по которому ощущается прямое экономическое воздействие", - заявили тогда в Deutsche Bank.

Сегодня ценники на пшеницу подскочили еще на 6%.

Отметим, что с начала войны отгрузки украинской пшеницы были заблокированы (основные партии шли морем). Затем "Укрзализныця" смогла наладить транспортировку отдельных партий через железную дорогу в Европу, хотя, понятно, что о полноценном экспорте речь на данный момент не идет.

"Россия физически может экспортировать. Но санкционный шлейф и сложности в расчетах также ставят под большой вопрос стабильность поставок",- говорит Шевчишин. Многие покупатели уже переориентируются на другие источники поставок, скажем, Египет будет приобретать казахскую пшеницу.

Кукуруза сегодня подорожала на 2,7%, соя - на 2,1%,

Патовая ситуация с подсолнечным маслом. Украина, напомним, является его экспортером №1 в мире.

Мы уже писали, что в ряде стран ЕС и в Турции - ажиотаж вокруг подсолнечного масла. Поставки остановились из-за войны в Украине.

В Турции масло вообще почти пропало с полок, и за него в буквальном смысле слова бьются покупатели.

"Дело в том, что под вопросом не только текущий экспорт, но и будущий урожай. Если озимая пшеница хотя бы посеяна, то что будет с площадями, которые готовились под кукурузу и подсолнечник, и удастся ли провести полевые работы в положенное время - вопрос открытый. К примеру, подкормку нужно вносить прямо сейчас, но кто же это будет делать под обстрелами",- отмечает Шевчишин.

Неопределенность с подсолнечным маслом взвинтила цены и на другие масла, в частности, пальмовое.

Кроме того, большой вопрос с удобрениями. Попавшие под санкции Россия и Беларусь являются крупнейшими в мире поставщиками калийных удобрений, а цена на азотные удобрения сильно зависит от цены газа. Поэтому с удобрениями также может быть кризис, связанный как со сбоем поставок, так и с ростом цены.

"Глобальные цены на сырье и продовольствие и дальше будут сильно зависеть от ситуации в Украине. В частности, возможен дальнейший рост цен на зерно из-за проблем с логистикой и выполнением экспортных контрактов украинскими контрагентами", - отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По мнению Шевчишина, энергетический и сырьевой кризисы, накрывающие мир, могут уже вскоре перерасти в масштабный экономический кризис, которым аналитики пугают уже не первый год.

Ведь при таких ценах на энергоресурсы, сырье и продовольствие возможностей для экономического роста или хотя бы поддержания экономической стабильности фактически не остается, подытожили эксперты.