Нардеп от "Евросолиданости" Алексей Гончаренко призвал остановить транзит российского газа через Украину, потому что в сутки РФ зарабатывает на транзите газа через нашу страну 330 млн долларов (около 10 млрд гривен - Ред.) и таким образом спонсирует врага.

Соответствующее видео нардеп опубликовал в своем Telegram-канале.

"Цена на газ (в Европе - Ред.) сегодня превысила уже $3 000 за 1 тыс. куб. м. Россия качает через украинскую ГТС в среднем 110 млн кубов газа в сутки, то есть 330 млн долларов (около 10 млрд гривен - Ред.), друзья, мы перекачиваем дяде Вове в кармашек", - сказал Гончаренко.

Он добавил, что Украина страдает от того, что Европа продолжает получать газ РФ, перекачивая его через нашу страну.

"Либо Европа помогает нам обеспечить безопасность нашей Газотранспортной системы, дает самолеты, ПВО, либо нам нужно останавливать транзит", - резюмировал Гончаренко.

Напомним, на фоне войны в Украине цена газа в Европе в понедельник, 7 марта, впервые в истории превысила $3 000 за 1 тыс. куб. м. Растет также и цена на нефть.

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