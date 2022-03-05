Британская компания Shell принесла извинения за то, что ей приходится приобретать российскую нефть.

Соответствующее заявление было опубликовано в субботу, 5 марта, на странице компании в Twitter.

"Вчера мы приняли сложное решение о приобретении груза российской сырой нефти. Наши НПЗ производят бензин и дизельное топливо, а также другие продукты, которыми ежедневно пользуются люди. Хотим пояснить, что в отсутствие бесперебойных поставок сырой нефти на НПЗ энергетическая отрасль в ближайшие недели не сможет обеспечить стабильных поставок необходимых товаров по всей Европе. Грузы из альтернативных источников не смогут прийти достаточно быстро, чтобы избежать перебоев с поставками", - заявили в компании.

В Shell заверили, что "продолжат выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно", однако на ее замещение потребуется время.

Кроме того, в компании пообещали направлять прибыль, полученную за счет российской нефти, в специальный фонд, средства из которого могут быть затем направлены на оказание помощи населению Украины.

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