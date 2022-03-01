Ограничение импорта в ЕС нефти и газа, полное отключение от SWIFT. Европа предложила новые санкции против РФ
Европейский парламент опубликовал ряд санкций, которые предлагает ввести против Российской Федерации, среди которых есть следующие пункты:
- ограничить импорт в ЕС нефти и газа из России;
- запретить новые инвестиции ЕС в РФ;
- полностью (а не частично как сейчас) исключить Россию из SWIFT.
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