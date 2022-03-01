Европейский парламент опубликовал ряд санкций, которые предлагает ввести против Российской Федерации, среди которых есть следующие пункты:

ограничить импорт в ЕС нефти и газа из России;

запретить новые инвестиции ЕС в РФ;

полностью (а не частично как сейчас) исключить Россию из SWIFT.

Напомним, сегодня днем, 1 марта, международная платежная система Mastercard отключила несколько российских банков от платежной системы. Аналогичную инициативу поддержала и компания Visa.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.