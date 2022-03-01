Днем во вторник, 1 марта, в Харькове, где сегодня утром российские войска обстреляли здание Харьковской ОГА на площади Свободы, возобновились взрывы.

Об этом сообщают харьковчане в местных пабликах.

Некоторые харьковчане заявляют, что слышали авиацию и взрыв, предположительно, в центре города.

В университете Воздушных сил Кожедуба, расположенном на центральной улице - Сумской - вылетели стекла, раненых нет, авиаудар был где-то в районе Харьковского авиационного завода, сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-секретаря ХНУПС Олега Кошевого.

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