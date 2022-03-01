Из-под завалов в Харьковской ОГА достали шестерых погибших, раненных не менее семи, спасательная операция продолжается. Об этом заявил заместитель начальника ГУ ГСЧС Харьковщины Анатолий Торяник.

По информации Антона Геращенко, 1/3 здания ХОГА обрушилась. И погибших уже 10. Раненых более 35.

Разбор завалов продолжается.

Как писала "Страна", сегодня утром по Харькову нанесли массированный ракетный удар. После этого в сети появилось видео взрыва на площади Свободы около здания обладминистрации.

В момент взрыва на перекрестке находились многие автомобили и люди. В зданиях поблизости выбило все стекла, серьезно пострадало и само административное здание. Внутри здания - разрушены перекрытия, в одной из комнат - зияет дыра в потолке. В результате взрыва на площади Свободы образовалась огромная воронка. По предварительным данным, в результате взрыва у здания Харьковской ОГА пострадал ребенок.

Тем временем в Харькове российский снаряд снова попал в жилую многоэтажку.

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