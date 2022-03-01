По предварительным данным, в результате обстрела здания Харьковской ОГА пострадали шесть человек, среди них - ребенок. Количество погибших уточняется.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

Также спасатели опубликовали фото и видео последствий удара по зданию Харьковской ОГА. На кадрах видны разрушения самой ХОГА и строений, расположенных рядом, - на улицах Свободы и Сумской, а также на площади Свободы. На видео запечатлено, как сотрудники ГСЧС эвакуируют из здания пострадавших.

Напомним, 1 марта российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Снаряд упал на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации.

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