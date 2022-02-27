Бегущие от войны украинцы штурмуют автобусы и поезда в направлении западной границы, а с ними "под шумок" в Европу просачиваются ближневосточные и африканские беженцы.

Не обходится без инцидентов. Переполненные составы останавливаются посреди пути.

В ночь на воскресенье один из так называемых эвакуационных поездов из Львова в польский Перемышль встал по дороге, как объявили из-за поломки, и продолжил движение через несколько часов.

Во время остановки часть пассажиров вышла перекурить, но вернуться в забитые вагоны смогли не все - часть пассажиров вернулась во Львов на попутках.

"Поезд был переполнен, люди стояли в проходах и тамбурах на одной ноге. Половина беженцев - африканцы и арабы", - рассказал нам сотрудник львовской железной дороги.

Львовянка Марина Щепаняк, которая ехала на этом поезде, рассказала "Стране", что путь занял 14 часов вместо 3,5.

"Поезд была забит, люди стояли даже в тамбурах. Очень тяжелая дорога", - делится Щепаняк.

Те, кто в эти дни пересекал западную границу, уверяют, что вместе с украинцами в Европу бегут ближневосточные беженцы. И считают, что из-за них переход кордона нужно ждать сутками в многокилометровых очередях.



"Арабы идут тысячами. Они просто заполонили границы", - пишет в Facebook Ирина Бычик.

"Арабы, индусы рвутся на запад. Из-за них матери с маленькими детьми стоят сутками", - добавляет Роман Квятковский.

Хаос и очереди на западной границе продолжаются уже больше трех суток.

Десятки тысяч украинцев сутками стоят у западной границы на морозе. Фото: "Страна"

"В пункте пропуска "Грушев" завал, люди прибывают непрерывно, очереди страшные, людей пропускают очень редко. Сейчас примерно за 20 км от пешего перехода "Шегини" у моих знакомых сломалась машина, и две женщины и двое детей, одному из них 8 месяцев, теперь идут пешком к границе. И никто по дороге не пустил их погреться. С польской стороны границы организована супер помощь для всех - от еды, транспорта и до жилья. А украинцы... У меня нет слов. На улице мороз. Почему не пустили погреться в машины? Прошу всех, кто стоит автомобилем в пробке перед границей: если вы видите, что люди идут с ребенком, пустите погреться, хоть на время. Предложите просто отдохнуть", - пишет Наталья Хаева.