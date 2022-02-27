В Украине четвертый день продолжается война с Россией. Пока особых прорывов у наступающих группировок нет. Они ведут бои сразу на нескольких направлениях по всей Украине, включая предместья Киева.

Сегодня россияне впервые небольшими группами вошли в Харьков, но полноценного штурма города они не проводили.

При этом наиболее быстро наступление развивается на Донбассе, где "ДНР" и "ЛНР" захватывают новые территории на юге и севере областей.

На этом фоне стороны, наконец, сегодня договорились провести переговоры в белорусском Гомеле. Они должны состояться уже сегодня.

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15:45 Глава НБУ Кирилл Шевченко выпустил заявление, в котором раскритиковал отказ части торговых сетей и АЗС не принимать карточки у населения.

"Своими необоснованными отказами вы подвергаете всех, и в первую очередь населения, дополнительной опасности, поскольку и пользование наличными, и инкассация, неразрывно связанная с оборотом наличности, в условиях военного положения является дополнительным и никоим образом не оправданным риском", - написал Шевченко.

По его словам, банковская система продолжает обеспечивать все необходимые решения для использования POS-терминалов для безналичной оплаты.

15:37 Зеленский подтвердил встречу с Лукашенко.

15:34 Антон Геращенко подтвердил, что Виктор Медведчук выехал из своего дома, где находился под домашним арестом. Причём он предполагает, что выехал Медведчук с разрешения суда, который распорядился снять с него электронный браслет.

Геращенко пообещал, что теробоона поговорит с этим судьей "по душам".

15:29 Ещё один олигарх из России призвал к переговорам о мире.

"Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее!", - заявил российский миллиардер Дерипаска. Ранее о том же сказал и Михаил Фридман.

15:26 Ещё одно жесткое видео, что сегодня происходит на улицах Киева.

В столице сегодня комендантский час и всех, кто на улице тероборону воспринимает как диверсантов.

15:24 Российская техника едет по Бердянску.

15:23 Читатели сообщают, что в части Броваров пропало электричество.

15:22 В Киев движется большая колонна российской бронетехники с отметкой "V", заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Главная проблема на данный момент, если мы говорим о городе Киеве, - это то, что достаточно большая колонна бронетехники с отметкой "V" идет в Киев. Но я думаю, что мы знаем, где они идут, знаем, куда они идут, и мы готовы к ним", - сказал Денисенко.

15:15 Вот полностью заявление Путина по приведению в боевую готовность сил сдерживания (то есть, ядерных сил).

"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею ввиду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал Путин Шойгу и Герасимову.

15:12 В Бердянске видят технику российской армии. Также российские войска продолжают продвигаться к северу от города в сторону Мариуполя, чтоб взять его в окружение.

15:08 Путин приказал Минобороны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Речь идёт о ядерных боеголовках. Путин таким образом показывает, что все очень серьезно и отступать он не намерен.

15:07 Евросоюз рассматривает вариант закрытия портов для российских кораблей.

Санкции становятся все более тотальными.

15:06 Виктор Медведчук покинул свой дом в Киеве, где он находился под домашним арестом. Об этом сообщает "Зеркало недели"

15:02 По информации "Зеркало недели" украинскую делегацию на переговорах с РФ будет возглавлять замглавы МИД Николай Точицкий.

Отметим, что официальных подтверждений по поводу участия украинской делегации в переговорах до сих пор нет.

15:01 Арестович наконец-то сказал разумную вещь по поводу начавшейся по всей стране охоты "за теми, кто ставит знаки и разметку". Говорит, что рисованными знаками никто артиллерию и авиаудары в современной войне не наводит.

"Наши военные и спецслужбы отмечают и просят вас обратить внимание на следующее. Что современная боевая техника и авиация не приводятся из-за световых знаков на столбах или на дорогах. Они приводятся с помощью других современных технических средств", - пояснил Арестович на брифинге.

По его словам, "эта практика может быть направлена на то, чтобы породить у нас шпиономанию".

"Спецслужбы и военные украинские обращаются к вам с просьбой прекратить охоту на ведьм, самостоятельно не пытаться насильно задерживать, а сообщать в полицию и наши службы безопасности, военных по местонахождению лиц, которых вы подозреваете. И они будут действовать согласно протоколу, принятому спецслужбой" , – сказал Арестович.

14:57 Киевский отряд терробороны проверяет документы у прохожего, держа его под прицелом.

Сегодня в Киеве комендантский час. Власти предупредили, что всех, кто вышел на улицу будет воспринимать как потенциальных диверсантов.

14:56 Харьков тоже в дыму.

14:55 Сильные взрывы в Киеве.

14:47 Пресс-секретарь Донецкой ОГА Татьяна Игнатченко заявила, что Волноваха почти окружена.

"Город практически заблокирован российскими военными", - написала она в Facebook. По ее словам, подвоз еды и лекарств в Волноваху невозможен.

14:39 Сегодня на белорусско-украинской границе должны состоятся первые мирные переговоры с начала полномасштабного вторжения России в Украину.