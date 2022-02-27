Подводим итоги четвертого дня войны в Украину.

В этот день войска РФ впервые вошли в Харьков, хотя и не взяли город под контроль. Под Киевом идут жестокие бои, российские войска пытаются выйти на Житомирскую трассу и отрезать столицу с Запада.

Наиболее угрожающее положение у ВСУ на Донбассе, где уже в окружении Волноваха - последний бастион перед Мариуполем.

Среди "приобретений" России - ее войска закрепились в Купянске Харьковской области и в Бердянске на азовском побережье.

Также сегодня начинаются переговоры Украины с Россией по этому конфликту. Но пока в их успех веры мало.

Напряженность же с Западом у России берет новые максимумы. Сегодня Путин дал команду объявить о повышенной готовности ядерных сил.

"Страна" подводит главные итоги 27 февраля.

Ситуация на Донбассе

На Донбассе "ЛДНР" и россияне уже четвертый день ведут наступление.

В Луганской области основное направление - на Лисичанск и Северодонецк, который находится под прямой угрозой штурма.

Сегодня, по сообщениям "ЛНР", захвачены населенные пункты Новоахтырка и Смольяниново, которые расположены на трассе, ведущей в Северодонецк с востока. До города от них осталось 18 километров.

Силы "ЛНР" действуют с юга, а российская армия - со стороны границы. Так, на северном направлении уже была атака на Рубежное, о которой вчера рассказывал губернатор Сергей Гайдай. Это очень близко к Северодонецку.

Собственно, попытки ворваться и в нынешний административный центр Луганской области уже были вчера, но их, по данным Гайдая, отбили. Тем не менее, противник продолжает "поджимать" территорию вокруг города.

Аналогичная ситуация сложилась на юге. Сегодня ожидается дальнейшее продвижение к Мариуполю.

В "ДНР" приводят список населённых пунктов, который они взяли под контроль. Все они - на юге области и окружают Волноваху.

Фактическое окружение города подтвердила сегодня и представитель Донецкой областной администрации Татьяна Игнатченко: "Город практически заблокирован российскими военными".

Дальше ситуация может варьироваться - то ли проведут штурм Волновахи, то ли пойдут на Мариуполь. Это уже зависит от военных планировщиков РФ.

Но в любом случае здесь будет задействована подходящая с запада (из Запорожской области) российская группировка. Она уже зашла в Бердянск, заняла там админздания и идёт дальше на Мариуполь, чтоб окончательно взять город в кольцо.

При этом заметно, что на западную и северо-западную часть подконтрольных территорий Донбасса пока активных наступательных действий не совершается.

При этом, что характерно, ситуация на Донбассе вообще почти ушла из повестки центральных властей. О ней спикеры в Киеве вспоминают не часто.

Что на остальных фронтах

Киев. В самой столице российских войск пока нет, но на подступах идут серьезные бои.

В первой половине дня были активные действия на западе столицы - в Буче и Ирпене.

В этой агломерации сегодня наблюдалось большое скопление техники, шли мощные обстрелы (снаряд попал в многоэтажный дом в Буче).

Как заявил губернатор Алексей Кулеба, на данный момент от боев больше всего пострадали Бучанская, Дымерская, Ирпенская и Иванковская общины Киевской области.

Именно через них развивается движение российских войск на западе от Киева. Войска прибывают со стороны Чернобыля (каждый день идут новые колонны). И сегодня появились в Макарове, который выходит на Житомирскую трассу.

То есть, видна попытка взять под контроль эту артерию.

Точечные разрушения - в Броварах и Василькове.

В самом Киеве главный элемент напряженности - это пока не российские войска, а работа территориальной обороны. Появляются видео, как люди в штатском, но с автоматами стреляют в прохожих, нарушающих комендантский час.

При этом сам комендантский час по непонятным причинам сделали на выходных круглосуточным, что мешает еще не выехавшим эвакуироваться из столицы.

Но если вернуться к теробороне - то к ней стало еще больше вопросов, когда из тюрьмы выпустили несколько бывших добробатовцев, осужденных или обвиняемых в тяжких преступлениях.

Среди них:

- осужденный за организацию нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин. Ему разрешили взять в подразделение еще десяток человек, которых он также выбрал из осужденных;

- бывший военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрий Балабуха, осужденный за убийство гражданского на остановке;

- Семен Семенченко (о своем освобождении он написал еще вчера).

Также рассматривается заявление экс-командира батальона "Торнадо" Руслана Онищенко, которого обвиняют в пытках и изнасилованиях людей.

Харьков. В город с утра вошли российские военные на бронемашинах "Тигр" и грузовиках, но без тяжелого вооружения. Цель их захода была непонятна. Они явно не шли брать город штурмом (по одной из версий их задача была ликвидация систем залпового огня ВСУ, которые стоят в Харькове и обстреливают позиции российских войск).

Также пока никто не дает ответ, как вообще могли эти военные войти в Харьков. И не сможет ли аналогичным образом проникнуть в город тяжелая техника.

К слову, сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров написал по этому поводу возмущенный пост по поводу "медлительности" продвижения российских войск и обратился к Путину с просьбой санкционировать работу штурмовых групп для взятия городов.

Неизвестно - насколько это пожелание будет выполнено (пока россияне не пытаются штурмовать крупные города, а берут их в кольцо).

В Харьковской области администрация Купянска заявила, что город находится пол контролем россиян. Мэр города записал видео, в котором заявил, что альтернативой сдачи был штурм и масштабные разрушения, чего в итоге удалось избежать. В городе все работает в штатном режиме, даже были открыты школы.

Из Купянска дороги ведут как на Харьков с юга, так и на Изюм, "нависающий" с севера над Славянском - то есть это также опосредованная угроза ВСУ на Донбассе.

Южное направление. Без особых изменений ситуация в Николаеве и Херсоне. В то же время довольно быстро продвигаются две группировки - через Бердянск, в который уже вошли российские войска, и в сторону Запорожья.

Цель одной - замкнуть окружение вокруг Мариуполя (и по времени это уже должно было произойти), второй - угрожать тыловым коммуникациям ВСУ на Донбассе и при необходимости наносить удары в центр украинской группировки в зоне ООС.

Авиаудары. Сегодня РФ продолжала бить по военным складам в Балаклее Харьковской области, а также по Житомирскому аэропорту. Также на Волыни заявили о ракетном ударе по воинской части под Владимиром.

Международная обстановка

Продолжается волна жесткой ответки Запада за спецоперацию в Украине.

Сегодня Еврокомиссия закрыла воздушное пространство для России, замораживает доступные на ее территории активы Центробанка РФ. Также согласовано отключение СВИФТ. Правда, не всей страны, а только отдельных банков. И то это не будет распространяться на операции, связанные с экспортом энергоносителей.

Путин сегодня уже дал понять, что не намерен поддаваться на санкционное давление. Он объявил повышенный уровень готовности для ядерных сил в связи с враждебными действиями государств НАТО. После чего в Альянсе попытались сгладить ситуацию и заявили, что никому не угрожают.

То есть противостояние России с Западом раскручивается очень быстро и идет по всем фронтам. В том числе на украинском: НАТО и ЕС обещают поставлять Украине оружие, Москва говорит, что будет уничтожать транспорты с этой помощью.

Переговоры Киева с Москвой. Чего ждать?

В ближайшие часы должны стартовать переговоры украинской и российской делегаций по урегулированию этого конфликта.

После долгих согласований, их договорились провести на границе Беларуси с Украиной. Украинскую группу возглавил бывший глава миссии в ЕС Николай Точицкий. Российскую - представитель Кремля и бывший министр культуры Владимир Мединский.

Пока, судя по заявлениям сторон, шансов договориться хоть о чем-то крайне мало.

В Киеве говорят, что готовы обсуждать лишь остановку огня, и никаких территориальных вопросов обговаривать не будут. Но в России уже заявили, что не остановят военную операцию даже на время этих переговоров.

А, учитывая, что заявленной темой РФ при начале этой войны была "денацификация и демилитаризация" Украины, то и условия Москвы на переговорах должны касаться этих пунктов.

Причем сегодня в минобороны РФ пообещали покарать тех, кто унижал российских военных на публикуемых в Украине фото и видео. Это могут быть просто слова, но впервые о том, что Москва намерена предать суду "нацистов" из Украины, произнес сам Путин 24 февраля.

То есть пока ничто не указывает на готовность РФ идти на уступки Украине. Хотя у Зеленского, видимо, иное мнение. По заявлениям из Киева, украинская армия дает отпор противнику, и его "блицкриг" провалился.

Хотя мы выше показали, что на том же Донбассе события развиваются угрожающе для ВСУ.



Если переговоры провалятся то можно будет ожидать, к сожалению, активизацию боевых действий.

Но все же очень хочется надеятся, что у всех сторон хватит разума и наступит мир.