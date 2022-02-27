В соцсетях появилось жесткое видео с происходящим сегодня на улицах Киева. На нем два участника территориальной обороны стреляют в мужчину, который им показался подозрительным.

Кадры сняла жительница одной из столичных многоэтажек во время комендантского часа, который введен до утра понедельника.

Из двора дома пытался выехать мужчина на легковом автомобиле. Участники теробороны караулили на тротуаре у одного из подъездов, машина остановилась перед ними, и водитель вышел из салона. Однако внезапно один из тербатовцев нанес ему сильный удар прикладом в голову.

Водитель бросился бежать и был подстрелен. Выжил он или нет, неизвестно.

В Киеве до 8 утра понедельника введен комендантский час, людям запрещено выходить на улицу. Тех, кто вышел, будут принимать за диверсантов.

Ранее "Страна" приводила заявление киевского мэра Виталия Кличко о борьбе с диверсантами.

"Киев продолжает держать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и тероборона продолжают выявлять и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько диверсионных групп", - сказал Кличко.

А советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о шпиономании в Украине и борьбе с метками. По его словам, авиация противника не наводится с помощью знаков или "разметок". Поэтому подобная "охота" организована для того, чтобы породить шпиономанию.