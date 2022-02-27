В воскресенье, 27 февраля, киевский мэр Виталий Кличко рассказал, что с момента вторжения Российской Федерации в Украину погибли 18 жителей столицы. Соответствующий пост был опубликован в Telegram.

"Киев продолжает держать оборону. Российских войск в столице нет. Но наши военные, правоохранители и тероборона продолжает выявлять и обезвреживать диверсантов. Ночью были столкновения и перестрелки. Уничтожили несколько диверсионных групп", - сказал он.

В то же время Кличко напомнил, что жителям столицы нельзя находится на улицах до утра понедельника. Исключением может стать только предупреждение о воздушной атаке.

"Россия обстреливает жилые кварталы в столице Украины. Россия убивает украинцев по всей Украине! Киев, с начала атаки, 24 февраля, погибли 9 мирных жителей, в том числе один ребенок. 4 неизвестных и 18 военных бойцов территориальной обороны", - добавил он.

Также киевский мэр рассказал, что ранения получили 106 человек, среди которых 47 – гражданские. Также в этом перечне трое детей и 17-летний курсант.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

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