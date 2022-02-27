Пошел четвертый день войны России в Украине.

Публикуем все, что известно о событиях 27 февраля на этот час.

Заход в Харьков и бои в Ирпене

Ночью прогремел взрыв в Василькове. Ракета или снаряд попали в местную нефтебазу.

Позже губернатор Киевской области Кулеба заявил, что за Васильковский аэропорт еще идут бои, которые начались вчера ночью. Именно поэтому есть трудности с тем, чтобы погасить нефтебазу.

Сутки назад россияне высадили десант на Васильков.

При этом, как утверждается, сотрудники нефтебазы смогли спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом.

При этом ночь в Киеве в целом была спокойной.

Но утром напряжение резко возросло: российские войска появились в Харькове, впервые войдя в город на бронемашинах и камазах. Тяжелой техники с ними не было.

Пока нет данных, чтобы они пытались закрепиться в городе или штурмовали здания. Взято несколько пленных россиян.

Спикер Банковой Алексей Арестович сообщил утром, что примерно половина группы, которая зашла в Харьков, нейтрализована. В то же время загадка, как они смогли проехать в город и какова была их задача.

По состоянию на полдень бои в Харькове продолжались. При этом губернатор области говорит, что город контролируется Украина и продолжается зачистка россиян.

Очень острая ситуация в первой половине дня сложилась в Буче и Ирпене. Через Бучу с боями прошла колонна российских войск, вошла в Ирпень, но там, судя по заявлениям украинских властей, была остановлена.

Одновременно в этом районе постоянно идут "прилеты", работает российская штурмовая авиация и, по всей видимости, стреляют из тяжелого и ВСУ, выбивая противника из городов.

На юге Россия заявляет, что блокировала Херсон (захвачен аэродром Чернобаевка) и Бердянск. В то же время в Николаеве российских войск нет, заявил его мэр Александр Сенкевич, хотя утром и были бои. Но, по его данным, к городу идет уже новая колонна военных РФ, вышедшая из Крыма.

Ближе к Запорожью российская армия вошла в город Токмак - оттуда поступают первые видео едущей техники. Там шел бой.

В "ДНР" и "ЛНР" готовятся к штурму Мариуполя и соответственно Северодонецка.

Вчера "ДНР" заявляла о взятии Донского - поселка к югу от Волновахи, который позволяет перерезать трассу на Мариуполь.

Сегодня появились фото флага "республики" на местном Доме культуры. И пошли сообщения о том, что трасса на Мариуполь захвачена. То есть, группа ВСУ в Волновахе может оказаться в окружении. На это, судя по всему, и нацелены действия "ЛДНР".

Одновременно продвигаются колонны со стороны Запорожской области, чтоб взять в окружение Мариуполь.

В общем, ситуация на данный момент под Мариуполем для ВСУ тяжелая.

Переговоры, которых нет

Сегодня Россия внезапно прислала в Минск переговорщиков для обсуждения с Украиной условий мира. В Беларусь приехала делегация с бывшим министром культуры РФ Владимиром Мединским.

"В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле. Теперь ждём решения украинцев", - сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Но украинцы ответили отказом. Зеленский в своем новом видеообращении заявил, что в Беларусь, с территории которой идут российские войска и летят ракеты, украинцы не поедут.

"Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку – это все мы предложили российской стороне.

Да и любой другой город нам подходит – в стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну", - сказал украинский президент.

На это Песков заявил, что изначально встречу в Гомеле предлагал сам же Киев. А уже прибывшая в Минск делегация РФ заявила, что будет ждать ответа Киева до 14:00 по Киеву, а потом уедет.

То есть Москва с одной стороны показала, что за урегулирование. С другой - что Украина от него уклоняется. Хотя, вероятно, в РФ прекрасно понимали, что в Беларусь у Зеленского не поедут (и там об этом и раньше заявляли, предлагая встретиться, к примеру, в Варшаве).

Значит не было и особого желания о чем-то договариваться (по словам Никифорова, еще одним условием российская сторона выставила прекращение сопротивления со стороны украинской армии, что, естественно, не было выполнено).

В целом, желания идти на какие-то компромиссы и договоренности нет у обоих сторон.

Сейчас они уверены, что ход войны идёт в их пользу.

Российские войска штурмуют Харьков. И, не исключено, готовят штурм Киева.

Украинские власти считают, что противник выдыхается, а с западной Украины идёт подкрепление, которое сможет переломить ход боевых действий. Плюс все большая поддержка с Запада (как оружием, так и санкциями против России).

Поэтому ближайший день-два определят развитие событий и станет понятно - в какую сторону и в чью пользу разворачивается ситуация.

А после этого и будут возможны переговоры на условиях той стороны, которая будет чувствовать себя сильнее.

Впрочем, нельзя исключать, что война примет более затяжной характер. Например, американская операция против Ирака в 2003 году от начала и до окончательного взятия Багдада продлилась более 20 дней. Ирак по площади меньше Украины, но сопоставим по населению и количеству крупных городов.

То есть перелом в нынешней войне может наступить не в течение 2-3 дней, а позже.

Угрожающе тут прозвучал прогноз Александра Лукашенко, который заявил, что война может скоро превратиться в мясорубку.

"Надо прекратить войну. Я бы даже не назвал это войной. Это конфликт. День-два - будет война. А через три дня - мясорубка", - заявил Бацька, который часто озвучивает те мысли, которые в Москве не произносят вслух.

Поэтому чем скорее скорее будет заключено перемирие и начнутся переговоры - тем лучше будет для всех. Обе страны - и Россия, и Украина несут колоссальные потери. Войну надо остановить.