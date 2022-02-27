Мэр Ирпеня Александр Маркушин подтвердил то, что украинские наши войска отбили атаку врага.

"Сегодня в Ирпень зашли со стороны Бучи танки, мы с парнями отбились. Большое спасибо им", - заявил мэр Ирпеня и добавил, что подошло подкрепление.

Он призвал горожан оставаться дома, не выходить на улицу из-за постоянных обстрелов, а также помогать друг другу.

"Я вас очень прошу - от вас нужно спокойствие. Мы работаем. Ирпень защищен, мы отбили всех, Ирпень на 100% под контролем", - обратился градоначальник к горожанам.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в воскресенье, 27 февраля, в Ирпене произошел прорыв российской военной техники, которая идет в один из районов столицы.

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