В воскресенье, 27 февраля, в Харькове после ночных обстрелов зафиксирован прорыв шести машин военной техники России. Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Так, военная техника проехала по Алексеевке – микрорайону на севере города. Машины направились в сторону метро по улице Людвига Свободы. Предварительно установлено, что речь идет о грузовиках с пехотой и оружием, а также машинах сопровождения. В частности, местные жители заметили бронеавтомобили "Тигр".

Кроме того, харьковчане уже начали публиковать кадры передвигающейся и уничтоженной техники врага. В частности, сожгли бронемашину и грузовик.

Советник главы МВД Антон Геращенко уже уточнил, что бои идут на Алексеевке, в центре города и на Гидропарке.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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