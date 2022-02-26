Сегодня на большей части фронта шли позиционные бои. Штурма Киева не состоялось. Но россияне подтягивают к столице новые силы.

Бои шли на юге (Херсон-Николаев), но без заметного изменения общей ситуации (оба города контролируются Украиной).

Главное направление, которое сегодня было наиболее активным - это Донбасс и Запорожская область.

Там силы России и "ЛДНР" активно атаковали. Заняли несколько городов. А в тыл украинской группе войск на Донбассе сейчас пытаются зайти войска РФ с востока (из Запорожской области) и севера (из Харьковской области).

Параллельно обозначился полный тупик в переговорном процессе. Причем в настоящее время - уже по инициативе Зеленского. Украинские власти, судя по их заявлениям, считают, что перелом на фронте уже вот-вот наступит в их пользу, а потому не считают необходимым пока идти на какие-то договоренности с Россией.

В Кремле на это уже отреагировали словами Пескова, который сказал, что Путин дал команду возобновить активную наступательную фазу операции в Украине.

В общем, ближайшие день-два решат в чью пользу склонится ситуация. Исходя из этого и будут развиваться далее события. В том числе и по переговорам.

Подводим главные итоги третьего дня военной операции Путина в Украине.

Донбасс - тема №1

Сегодня много новостей идет из Донбасса.

Днем "ЛНР" заявила о захвате Станицы Луганской. О том, что город, который ВСУ контролировали восемь лет, перешёл под контроль противника, подтвердил и губернатор Гайдай.

На тот же направлении, как заявляют в Минобороны России, был взят и город Счастье, а также населенные пункты поменьше (Трехизбенка). Украина пока этого никак не комментирует, но было известно, что из города сегодня началась эвакуация. То есть явно готовились к штурму.

А только что губернатор Луганщины Сергей Гайдай заявил, что ВСУ остановили колонну противника на окраинах Северодонецка - то есть нынешней столицы области. А диверсанты пытались проникнуть еще севернее - в Рубежное.

Правда, он не уточнил, откуда они шли - со стороны "ЛНР" или с севера, где могут быть российские войска.

На юге ситуация тоже, судя по всему, для ВСУ угрожающая.

Под жестким огнем все пригороды Мариуполя. "ДНР" и россияне рапортуют о взятии Донского - поселка к югу от Волновахи, с которого можно перерезать трассу, соединяющую Мариуполь и Волноваху.

В "ДНР" говорят, что уже готовы штурмовать Мариуполь. Но, видимо, будут ждать российскую группировку, которая сейчас подходит с запада, со стороны Бердянска.

То есть на данный момент основные и заметные продвижения у россиян идут на Донбассе. Здесь, в отличие от остальной Украины, ставка делается на прорыв эшелонированной обороны ВСУ, а также на заход с тыла с попыткой окружения (из Запорожской области на Мариуполь и с севера из Харьковской области).

В целом обстановка на юге Донбасса сейчас складывается для украинской армии наиболее тревожно.

И сейчас именно это направление смотрится для россиян как приоритетное. От успеха здесь будут зависеть дальнейшие шаги.

Что в остальной Украине

1. Российские войска накапливаются на западе от Киева. Данных о том, что туда тянутся колонны со стороны Чернобыля, достаточно.

В Гостомеле, который, судя по всему, удерживается россиянами, сегодня появились кадыровцы, которые засели на территории воинской части Нацгвардии.

При этом непрестанно идут бои в Буче, Гостомеле и по многим населенным пунктам севернее Житомирской трассы. Украина, по данным Офиса президента, накрывает россиян артиллерией. Именно поэтому северо-западное направление "звучит" столь громко.

2. В самом Киеве сегодня главная история - борьба с диверсантами, из-за которой завтра всем запретили весь день выходить из дома. В городе к вечеру началась стрельба, перестрелка шла у высоток на проспекте Победы, а у Голосеевского РОВД в Киеве поймали каких-то подозрительных людей.

3. Позиционные бои длятся вокруг Харькова, Сум, Чернигова и Херсона. Эти города находятся под жесткими обстрелами, население там вынуждено постоянно сидеть в укрытиях. Ракеты и снаряды летят в жилые дома, в том числе социальные объекты, есть погибшие и раненые.

В Николаеве губернатор сегодня сообщал о прорыве танковой колонны противника в районе Каховки. Что было дальше - пока неизвестно. Но судя по данным, которые поступают - бои продолжают идти. Хотя они вряд ли имеют целью захват города, учитывая, что Херсон под контролем украинских войск.

4. На Банковой сегодня признали проблемы с движением россиян на Запорожье и Энергодар. По пути, напомним, был взят Мелитополь, который сегодня Украиной не контролируется. Это именно те силы, которые сейчас двигаются на Мариуполь и Волноваху с целью их окружения.

За кадром войны

Сегодня для крымчан произошло эпохальное событие - российская армия взорвала дамбу, которая сдерживала поток днепровской воды в Крым. По крайней мере так заявили у Аксенова (действительно ли это произошло либо это был просто пропагандистский прием - отдельный вопрос).

Украина в свою очередь подорвала железнодорожные пути, которые ведут в Россию - чтобы РФ не начала по ним переброску составов с подкреплениями.

На международном треке между Россией и Западом опускается новый железный занавес. Его важной вехой может стать отключение РФ от системы SWIFT, что значительно затруднит переводы денег в Россию и обратно.

"Свифт" скорее всего будет отключен (хотя и неизвестно пока когда именно и в какой форме - для отдельных банков или всей России).

Это также станет дополнительным давлением на РФ, с целью принудить ее к переговорам. Кроме того, применяются и другие болезненные меры. Например, закрытие воздушного пространства практически нас всей восточной Европой. А также переговоры Зеленского и Эрдогана о блокировании проливов для прохода по ним российских военных кораблей. Кроме того, сегодня был перехвачен французам российский корабль в Ла-Манше, что может означать начало полноценной морской блокады уже самой России.

Однако, далеко не факт, что сейчас на переговоры хочет пойти Зеленский.

ВСУ оказывают сопротивление достаточно активно. Плюс в страну едет в неких объемах западная помощь.

Поэтому он может выдержать паузу, чтоб, как он считает, развить успех украинских сил и заключить мир на своих условиях. Это понимают, вероятно, и в России. Поэтому Песков, заявив сегодня, что Зеленский отказался на переговоры, сказал, что Путин дал команду возобновить наступательную операцию. Таким образом, уже в ближайшие дни, обе стороны попытаются добиться для себя решительного перелома. Поэтому эти дни будут особенно жаркими. В первую очередь - для Донбасса.

Хуже всего придется мирным жителям. Помимо постоянных обстрелов, в крупных городах перебои с едой, лекарствами и бензином. Назревают большие экономические проблемы - из-за нарушений логистики и поставок сырья, а также из-за блокирования портов Россией. В целом, продолжение войны на длительное время вызовет настоящую гуманитарную катастрофу в масштабах всей Украины. А значит войну нужно как можно быстрее заканчивать.