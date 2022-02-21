Пользователи интернета продолжают активно обсуждать, что значит таинственная буква Z на российской боевой технике, колонны которой якобы сняли у границы с Украиной.

Сейчас набирает популярность версия, согласно которой это зашифрованная дата 22 февраля 2022 года: ZZ 0Z ZZ.

Напомним, в последние дни в соцсетях и мессенджерах стало попадаться много видеороликов, снятых в российских регионах, граничащих с Украиной. В кадрах видны колонны российской военной техникой с нанесенной на ней буквой Z. В сети высказывают разные предположения насчет значения маркировки. Согласно мнению одних, это обозначение специальной группировки, которая будет участвовать во "вторжении" в Украину. Другие же полагают, что это просто опознавательный символ принадлежности техники к какой-либо части или объединению частей.

Между тем в тех же социальных сетях продолжают появляться видео с передвижениями российской военной техники возле границ Украины. При этом неизвестно, куда и зачем передвигается попавшая в кадр техника.

Как писала "Страна", главная новость дня - обращение "руководства" "ДНР" и "ЛНР" к Владимиру Путину с просьбой признать "республики".