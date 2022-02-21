После обращения к президенту РФ "главы ЛНР" Леонида Пасечника и "главы ДНР" Дениса с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР" Владимир Путин начал большое заседание Совбеза РФ с обсуждения ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в эфире канала "Россия 24".

Путин начал Совет безопасности в необычном месте – Екатерининском зале Кремля. Там, где 8 лет назад был подписан договор с Крымом.

Он заявляет, что "никто не спорит, что в Украине произошел вооруженный переворот".

По его словам, "этот переворот не признали в Крыму и на Донбассе".

"Люди заявили, что формируют две независимые республики - "ЛНР" и "ДНР". С этого момента началось противостояние киевских властей и людей, которые проживают на этой территории. Россия делала все, чтобы мирным путем разрешить противоречия. Тем не менее, украинские власти дважды провели карательные операции на этих территориях. И судя по всему это происходит в третий раз".

Путин говорит, что "над людьми все годы издевались" блокадами и обстрелами, а некоторые люди живут в подвалах с детьми.

В ходе переговорного процесса возник мирный план регулирования, "Минский комплекс мер". Но весь курс последующих событий указывает, что нынешние киевские власти не собираются его выполнять.

"Ясно всем - реально по минскому комплексу мер выполнять ничего не собираются", - сказал Путин.

По его словам, цель сегодняшнего заседания — "определить наши дальнейшие шаги на этом направлении", имея в виду обращения "ЛНР" и "ДНР" о признании независимости.

Ранее мы писали, что 15 февраля Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Позже Путин прокомментировал обращение Государственной Думы РФ о признании "ДНР" и "ЛНР" и сказал, что голосование связано с тем, что депутаты ориентируются на мнение своих избирателей.

О том, что сейчас происходит на Донбассе и вокруг Украины, смотрите в блоге Олеси Медведевой.